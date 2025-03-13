TKİ, rezervleri ‘ruhsat satış yoluyla’ ihaleye çıkarıyor: Yeni 'Çayırhan'lar yolda!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 14:26

Güncelleme: 13.03.2025 - 14:28

İşçilerin aylarca mücadele etmesine karşın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilen Ankara Çayırhan Termik Santralı’na benzer olaylar gerçekleşmeye devam ediyor. Daha önce Çanakkale’nin Çan ilçesinde ruhsat ve işletme hakkını bir firmaya devretmesiyle gündeme gelen Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun (TKİ) internet sitesi üzerinden yapılan ihale duyurularında, Çorum ili Dodurga ilçesi dahilindeki yaklaşık 7 milyon ton, Edirne ili sınırları içerisindeki yaklaşık 21 milyon ton rezervli sahaların ihalesinin yapılacağı ilan edildi.

“Ruhsat Satış Yolu İle Devri” ni kapsayan ihalelerin 26-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi. İhale için asgari 13 milyon 768 bin lira başlangıç teklif tutarı ve 2 milyon lira da geçici teminat tutarı belirlendi. İhale 27 Mart 2025 günü, saat 15.00’te yapılacak. İhale şartnamesi, TKİ Genel Müdürlüğü, Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na yatırılması gereken 5 bin lira karşılığında, Satınalma Daire Başkanlığı’nın 1101 numaralı odasından temin edilebilecek. Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar TKİ Genel Müdürlüğü, Evrak Memurluğu, Hipodrom Caddesi, No: 12, Yenimahalle, Ankara adresine teslim edilmesi gerekiyor.

EKONOMİK AÇIDAN SORUN BULUNMAYAN SAHALAR ÖZELLEŞTİRİLDİ

Manisa Soma’da, Kütahya Tunçbilek’te bu satışa benzer olarak gerçekleşen rödovanslı devirlerde, hangi şartlarda, hangi ücretle, kimlere satıldığı kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılmamıştı.

Kurumun rödovans yönetmeliğinin söz konusu maddesinde ‘Sahayla ilgili rezerv, kalorifik ve kimyasal özellikler, jeolojik-hidrojeolojik koşullar, üretim ve pazar koşulları, sosyoekonomik şartlar dikkate alınarak Kurum tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Kurum tarafından işletilemeyecek sahalar rödovans yöntemiyle işlettirilir’ ifadesi bulunuyor. Buna karşın, kurum tarafından işletilmesinde ekonomik açıdan sorun bulunmayan sahaların Yeni Anadolu Madencilik A.Ş. (YAMAŞ) ve Kömür İşletmeleri A.Ş. (KİAŞ) aracılığıyla özelleştirildiği öğrenildi. TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın bugün konuya ilişkin açıklama yapacağı bilgisi de edinildi.