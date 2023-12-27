Cumhur’un küçük ortağı HÜDA PAR’ın 'Sevr düşü'

Yayınlanma: 27.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 27.12.2023 - 04:00

Bütçe görüşmelerinde konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “‘Olumlu ve olumsuz tüm yönleri ile federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

2024 bütçesinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri, önceki gün tartışmayla kapandı. Meclis’e AKP listelerinden İstanbul Milletvekili olarak giren Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı özerklik açıklamasıyla tepki çekti. Konuşmasının bir bölümünde partisinin programında yer alan “eyalet sistemi” ve “özerklik” ile ilgili ifadeleri okuyan Yapıcıoğlu, “Olumlu ve olumsuz yönleriyle eyalet, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerine serbestçe tartışılabilmelidir diyoruz. Tamam mı? Siz eğer, lütfen... Eğer siz okuduğunuzu anlamıyorsanız o zaman buralarda oturmayın. Eğer siz okuduğunuzu anlıyor, bile bile çarpıtıyorsanız diyecek sözüm yok, kendinize yakışanı yapıyorsunuz” şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP sıralarına, “Burada bütçeyi savunmak için HÜDA PAR genel başkanına konuşma verdiniz. Hizbullah’ın uzantısına bütçenizi savunduruyorsunuz. Sizin nereniz milliyetçi? Sizin vatan sevginiz HÜDA PAR” açıklamasını yaptı.

‘HİZBULLAH'I LANETLE’

Yapıcıoğlu’nun sözlerine MHP ve AKP grubundan ses yükselmezken CHP ve İYİ Parti sıraları tepki gösterdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “‘Türk bayrağının ismi değişsin’ diyen siz değil misiniz?” dedi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Hizbullah’ı lanetle cesaretin varsa” ifadelerini kullandı. Başarır ise “Okuduğu şeyleri söylediği için ben MHP ve AKP grubuna seslendim. Bunu konuşan insanlar bu ülkede ne ilan ediliyor? Bütçeyi beyefendiye bırakıyorlar, utanç verici” dedi.

‘BÖLÜCÜLERLE İŞBİRLİĞİ YAPAN BELLİ'

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “MHP genel başkanının sessizliği ortada. Kimin bölücülerle işbirliği yaptığı belli” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan CHP’li Emir, “AKP, HÜDA PAR gibi bir partiyi Meclis’e taşıyarak ne kadar bir milliyetçi parti olduğunu gösterdi. HÜDA PAR, Hizbullah’ın siyasi uzantısıdır. O Hizbullah ki Gaffar Okkan’ın suikastçısıdır. Türkiye’nin bölünmesinden yana taraf olan HÜDA PAR’ın Türkiye’nin birliği, kadınlara karşı ayrımcılık gibi konularda tutarlı olmasını beklemiyoruz. Özellikle MHP genel başkanının sessizliği apacık ortada. Kimin bölücülerle işbirliği yaptığı, kimin sırtını sıvazladığı belli” diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu da Yapıcıoğlu’nun sözlerine tepki gösterdi.

‘CUMHURİYETİ BİTİRME HAMLESİ’

Türkoğlu, “‘Hizbullah terör örgütü değildir’ ile başlayan, DEM’in ‘Kürdistan ve terörist başı güzellemeleri’ ile devam eden, Şeyh Sait tartışmalarıyla körüklenen süreç, HÜDA PAR’ın çıkışı ile meşrulaştırılmak istenmekte. PKK hain oluyor da onun hedefini TBMM’de savunmaya kalkışan HÜDA PAR nasıl mazlum ilan edilip müsamaha gösteriliyor? Bundan müstesna tutan özelliği, AKP’nin parçası olması mı? Hedefleri yerel seçimlerde ezici bir üstünlük kurarak ‘Cumhuriyeti bitirme’ planlarıyla ilgili son hamleleri yapmak” dedi.

‘3. MADDE DEĞİŞTİRİLEMEZ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Yapıcıoğlu’nun sözlerine tepki gösterdi. “Yargı Reformu Toplantısı”nın ardından konuşan Tunç, “Bunu kabul etmek mümkün değil. Anayasanın 3. maddesi açık; ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.’ Bu madde değiştirilemez. Bunun tartışılması söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.