Cumhur’un ortaklarından BBP’de zam ve asgari ücret rahatsızlığı: ‘Şaka gibi, düzeltin’

Yayınlanma: 09.01.2025 - 14:18

Güncelleme: 09.01.2025 - 14:19

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Ankara’da bir otelde basın emekçileri ile bir araya geldi. Her basın emekçisine gül dağıtan Destici burada 2024 yılını değerlendirdi. Konuşmasına gazeteciler gününü ve yeni yılı kutlayarak başlayan Destici, ekonomi ve son günlerde gündemdeki yerini koruyan İmralı görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hayat pahalılığıyla mücadelede istenilen düzeye gelinemediğini söyleyen Destici kira zamları ve asgari ücret artışı üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yüklendi.

Destici, “Yıl sonu enflasyon 44. Kiramıza yüzde 58 zam (genel merkez binası) isteniyor. Maliye Bakanımız 'Enflasyonu, hayat pahalılığını tetikleyen en önemli sebeplerden bir tanesi kira' diyor. Kirayı yasayla yüzde 58 olarak, 62 olarak siz belirlemişsiniz, ben belirlemedim. Şaka gibi. Kemal Sunal, Şener Şen filmi gibi. Bunu düzeltin. Asgari ücret de şaka gibi. Maliye Bakanı ‘Enflasyona ezdirmedik’ diyor. Para yüzde 44 değer kaybetmiş, önce bir onu vereceksin” ifadelerini kullandı.

‘SİYASI BÖLÜCÜLÜK TEHLİKELİ’

Türkiye’de Kürt sorunu olmadığını ifade eden Destici, “Demokratik bir sorunsa kastedilen, bu çözülmüştür. Kastedilenin statü sorunu olduğunu biliyoruz. Bu nedir? Siyasi bölücülüktür.Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan insanların arasında bir fark var mı kamu hizmetlerinde? Ya da önlerinde bir engel mi var? Siyasi bölücülük silahlı terör örgütünden daha tehlikelidir” dedi.

‘YA İSTEMEDİ YA GÜCÜ YETMEDİ’

Destici, DEM- İmralı görüşmesine ilişkin de konuştu. DEM Parti’nin ‘siyasi parti’ olarak tanımlanamayacağını savundu. ABD’nin desteğini çekmesiyle PKK’nin etkisiz kalacağını söyleyen Destici, “Öcalan ya örgütün silah bırakmasını istemedi ya da buna gücü yetmedi. Bugün PKK,Türkiye’ye düşman olan hemen hemen herkesin desteklediği kanlı bir terör örgütüdür” diye konuştu. Ülke sınırları içerisinde 37 teröristin kaldığını iddia eden Destici, PKK için, “Türkiye sınırları içerisinde bitmiş ve can çekişmektedir” ifadesini kullandı.

‘İZIN VERMEYİZ’

DEM Parti dışındaki siyasi partilerin vatan sevgisi ve iyi niyetinden şüphe duymadıklarını dile getiren Destici, “Biz BBP olarak ilkesel bir duruş ortaya koyuyoruz, duruşumuz net. Biz bunlarla masaya oturulmasını doğru bulmuyoruz. PKK,PYD,YPG silah bıraktığını açıklasın kendilerini lağvetsinler,oturulsun,konuşulsun. Elinde silah olanla konuşamazsın” dedi. Anayasa’nın 3,42 ve 66. maddeleri için ‘Kırmızı çizgimiz’ diyen Destici, “Bir Alperen dahi kalsak 66. maddenin değişmesine izin vermeyiz” çıkışında bulundu.