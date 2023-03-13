Çürük binada çalıştırıyorlar: 10 yıldır 'Göçer' raporu var!

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 04:00

Buna göre İl Müdürlüğü binalarının deprem riskine karşı 2013’te Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne test yaptırdı. Üniversiteden yedi mühendis tarafından yapılan incelemelerde 11 yapının deprem performansı ‘göçme’ olarak belirtildi. Buna karşın, incelemenin yapıldığı tarihten bu yana iki lojman binasının yıkılması dışında hiçbir adım atılmadığı iddia edildi. 2013’te hazırlanan bilirkişi raporunda binalar iki farklı grupta incelendi.

GÖÇME OLASILIĞI RAPORU

Birinci grup binalar çok katlı ve betonarme binaların tamamının deprem performans seviyesinin göçme olduğu görülürken, ikinci gruptaki binalar ise tek katlı ve ekonomik ömrünü doldurmuş şeklinde tarif edildi. Mühendisler tarafından yapılan hesaplama ve analizlere bakıldığında Ana hizmet binası, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü hizmet binası, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü hizmet binası, A, B ve C Blok Lojman binası, Sosyal Tesis binası, Döner Sermaye Saymanlığı binası, tek katlı lojman binası, Lokal binası ve camide yetersizlik tespit edildi.

HER ŞEY YETERSİZ

Raporda bu 11 bina için, “Zemin taşıma gücünün yetersizliği, zeminin deprem kuvvetleri karşısında sıvılaşma potansiyelinin yüksekliği, taşıyıcı sistem rijitliğinin yetersizliği, taşıyıcı eleman boyutlarının yetersizliği, taşıcıyı sistem elemanlarında ve sistemdeki düzensizlikler, donatı sayısının azlığı ve yerleşimdeki yanlışlıklar gibi hussuslar da dikkate alındığında deprem performans seviyesinin göçme olduğu bilirkişi heyetimiz tarafından kesinleştirilmiştir” denildi.

‘ÖLÜM HAKTIR DEDİLER’

Ana hizmet binasında çalışan bir yurttaş, “Kolonlar sağlam diyorlar ama duvarlarımızda çatlaklar var. İşe gelirken tedirgin oluyoruz. Sesimizi çıkartmak istediğimizde de bizi susturdular. Çatlakları sıvayla doldurup boyadılar. Sesimizi yükselttiğimizde de bir yönetici ‘Ölüm haktır’ dedi” diye konuştu.

KAMU İHALESİ YOK

Binaların onarımına ilişkin herhangi bir adımın atıldığına yönelik bir bilgi resmi kaynaklarda yer almıyor. Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yer alan bilgiye göre, müdürlük tarafından 2012’den bu yana birkaç yapı onarım ihalesi düzenlendi. 25 Ekim 2017’de çatı onarım ihalesine çıkıldı. Ancak ihalelin sonuç ilanı yayımlanmadı. 16 Ekim 2017’de de hizmet binası yapım işi projelerini hazırlanması için ihale yapıldı fakat bu ihale de ertesi gün iptal edildi. Bir diğer ihale de hizmet binası proje işiydi. 11 Aralık 2017’de çıkılan bu ihale de iptal edildi. O tarihlerden bu yana sadece Çayır ve Mera Şube Müdürlüğü için ‘ihtiyaç duyulan onarım ve tadilat işleri’ ihalesi sonuçlandı. 21 Ağustos 2019’da sonuçlanan ihaleyi Murat Yılmaz 247 bin TL’ye aldı.

MÜDÜR GERİ DÖNÜŞ YAPMADI

Ulaştığımız İl Müdürü özel kalemi, ana binada hasar olmadığını söyleyerek iddiaları yalanladı. Elimizde fotoğraflar olduğunu söylediğimizde bizi İl Müdürünün arayacağını belirtti. Ancak gazetemizin baskıya gittiği saate kadar il müdürü tarafından geri dönüş sağlanmadı.