Danıştay, bakanlığın kararını bozdu: Eski AKP’li başkan Taşçı’ya inceleme

Yayınlanma: 12.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.05.2024 - 04:00

2014- 2019 döneminin AKP’li Atakum Belediye Başkanı Taşçı hakkında, belediyeye 8 TIR inşaat malzemesi alımına ilişkin faturalardaki araç plakalarının, motosiklet plakası olmasına rağmen ödeme yapıldığı, 3-5 yıl önce vefat eden kişiler adına kesilen pide faturalarının ödendiği, kasa fişleri ve tahsilat yazışmalarının yok edildiği ve 323 bin liranın banka hesabına yatırılmadığı ile ilgili yolsuzluk iddiaları yargıya taşınmıştı.

