Danıştay, bakanlığın kararını bozdu: Eski AKP’li başkan Taşçı’ya inceleme
Samsun’da eski AKP’li Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı döneminde yaşandığı iddia edilen, İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni vermediği yolsuzluklarla ilgili Danıştay Birinci Dairesi ön inceleme kararı aldı.
2014-
2019 döneminin AKP’li
Atakum Belediye Başkanı
Taşçı hakkında, belediyeye
8 TIR inşaat malzemesi
alımına ilişkin faturalardaki
araç plakalarının,
motosiklet plakası
olmasına rağmen ödeme
yapıldığı, 3-5 yıl önce vefat
eden kişiler adına kesilen
pide faturalarının ödendiği,
kasa fişleri ve tahsilat
yazışmalarının yok edildiği
ve 323 bin liranın banka
hesabına yatırılmadığı ile
ilgili yolsuzluk iddiaları
yargıya taşınmıştı.
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