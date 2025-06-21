Davutoğlu: Bunların para politikası İngiltere’deki bankerleri ve faizcileri besler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’ndeki bir tesiste gerçekleşen basın toplantısına eşi Sare Davutoğlu ile birlikte katıldı.

Toplantıya Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Gelecek Partisi Edirne İl Başkanı Havva Aksoy, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve partililer katıldı.

Üreticiye sahip çıkılması gerektiğini, Türkiye’nin fiyatı düşürmek için buğday ithal edeceğini ifade eden Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne başımızın tacı ama şu anda benim için gönül yarası. Maalesef gerek merkezi yönetimler gerekse yerel yönetimler ve merkezi yönetimler arasındaki ihtilaflar sebebiyle Edirne her geçen gün irtifa kaybediyor. Bu beni üzüyor. Bir ülke her konuda yükselir ve her konuda birden zayıflar düşer. Bakın tarımda vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Pandemi dönemini hatırlayın, nasıl telaşlandık değil mi? Gıda lojistiği bağlamında. Bir anda gıda tedariği konusunda sıkıntılar doğdu.

Buradan Ankara’da hala rahat uyuyabilenlere sesleniyorum. Derhal tarımla alakalı yeni bir planlama yapın. Bugün İran- İsrail savaşı, dün Rusya-Ukrayna savaşı yarın yeni büyük savaşlar karşısında bu ülke kendi kendine yetebilen bir tarım imkanına kavuşmak zorunda. Ama ne oluyor, bakın buğday fiyatları açıklandı. Daha buğday fiyatları hasatla birlikte uygulamaya girmeden fiyat aşağıya doğru inmeye başladı. Göreceksiniz, Eylül-Ekim ayında 12 bin liraya inecek. Buğday fiyatını indirmek için Ukrayna’dan buğday alacaklar, piyasa düşsün diye.

"FELAKET BİR KRİZ"

Peki buğday üreticileri ne zaman kar edecek? Sen Ukrayna’nın, Rusya’nın çiftçilerini beslersen Edirne’deki buğday üreticisi ne yapacak? Bunların para politikası İngiltre’deki bankerleri ve faizcileri besler, bunların tarım politikası da Rusya ve Ukrayna’daki çiftçileri besler. Türkiye’deki yatırımcının ve çiftçinin ne hale düştüğü bunların derdi değil. Bizim bunlarla yolumuzun ayrılma sebebi de bu. Kendi ceplerini düşünmekten milletin gıdasını tarımını düşünemeyecek kadar aciz hale geldiler. Felaket bir tarım kriziyle karşı karşıyayız.

Buna karşı Edirne’de örnek olarak veriyorum. Edirne şu anda 403 milyon dolar ihracat yapan bir şehir. Birkaç tane sanayi tesisi var, çoğu tarımla alakalı sanayi tesisleri. Edirne Türkiye’nin 47’ncisi ihracata katkıda. Gayrisafi Milli Hasıla’da Türkiye’nin 49’ncu ili. Edirne’ye bu mu yakışır?"