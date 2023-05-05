Davutoğlu: 'Erdoğan’ın izni olmadan İmralı’ya kimse gidemez'

Yayınlanma: 05.05.2023 - 20:49

Güncelleme: 05.05.2023 - 20:49

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine günler kala, liderler yurttaşlarla olan buluşmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Muğla'daki Millet Buluşması’nda konuşan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, gündemdeki 'İmralı' iddiasına ilişkin olarak "Kandil’den değil de İmralı’dan mektubu kim getirdi? Erdoğan’ın izni olmadan İmralı’ya kimse gidemez. İmralı’dan medet umanlar kimseye laf söyleyemez" dedi.

"OSMAN ÖCALAN'I KİM ÇIKARDI EKRANLARA?"

Davutoğlu'nun konuşması şu şekilde:

"Ne diyor Adalet Bakanı? Muhalefet teröristlerle işbirliği yapıyormuş. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde herhangi birimizin terörle bağlantısı varsa işte meydan. Biz hukuktan kaçmadık. Ama bakın şimdi. Onlarınki spekülasyon. Ama bir gerçek var. 2019’da seçimleri kazanmak için bunlar kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkarmadılar mı? Unutturamazlar. 15 Mayıs günü hukuk gerçek tarafsızlığına kavuştuğunda soracak. Osman Öcalan’ı kim çıkardı ekranlara? Teröristle işbirliği yapanlar Osman Öcalan’ı televizyona çıkaranlardır.

İmar baronlarına da, faiz baronlarına da, uyuşturucu baronlarına da son vermeye geliyor. 15 Mayıs sabahı yasaklar gidecek özgürlükler gelecek. Kutuplaşma gidecek, kucaklaşma gelecek. Yolsuzluklar gidecek, siyasi ahlak gelecek. Hukuksuzluk gidecek adalet gelecek. Hak, hukuk, adalet gelecek. Yoksulluk gidecek hıdrellez aşkına bereket gelecek."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde "Daha yeni İmralı’ya adam gönderdiler, yardım istediler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Siyasetçi olsa adını hemen söylerim. Yargıdan birini gönderdiler" açıklamasında bulunmuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Akşener'in iddiasına şöyle yanıt vermişti:

"Yalan söylüyorlar. Ellerinde belge var dedikleri kısımlar oraya zaman zaman teknik heyetler gider. Böyle bir görevlendirme ile ilgili yapılan çalışmaları çarpıtıyorlar. Öcalan ile alakası olmayan çalışmayı, teknik görevlendirmeleri, yazışmaları alıp Öcalan ile görüştüler diye çarpıtıyorlar. O belgelerde ne yazdığını ben biliyorum. Bu bir ahlak meselesi. Orada bir sürü teknik anlamda sorun oluyor. Oraya teknik ekip gidiyor. Bunun Öcalan ile hiç alakası yok. Teknik sorunları gidermek için yapılan şeyler."