Son dakika... İbrahim Kalın'dan 'İktidar İmralı ile görüştü' iddiasına ilk yanıt

Yayınlanma: 26.04.2023 - 11:57

Güncelleme: 26.04.2023 - 12:28

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime günler kala, 'iktidarın İmralı'ya heyet gönderdiği' ve 'terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştüğü' iddiası gündem oldu.

DEMİRTAŞ DA PAYLAŞMIŞTI

Söz konusu iddiayı Twitter hesabından alıntılayan HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, "Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi 'terörle' iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu ikiyüzlülüğün takdirini size bırakıyorum" dedi.

Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce?



İstediğini alamayınca yine hepimizi "terörle" iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan.



Bu ikiyüzlülüğün takdirini size bırakıyorum. pic.twitter.com/eqam14o6JG — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 25, 2023

KALIN'DAN YANIT: BÖYLE BİR GÖRÜŞME SÖZ KONUSU OLMADI

Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Kalın, iktidarın terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a heyet gönderdiği ve İmralı'da bir görüşme gerçekleştirdiği iddiasına yanıt verdi.

Kalın, "'İmralı ile görüşme oldu' iddiası dün ortaya atıldı, bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim. Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya attığı iddialardır. Buradan bir netice almaları mümkün değil böyle bir görüşme söz konusu olmamıştır" ifadelerini kullandı.