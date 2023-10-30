Davutoğlu: Erdoğan'la aynı fikirdeyim, Hamas terör örgütü değil

Yayınlanma: 30.10.2023 - 16:08

Güncelleme: 30.10.2023 - 16:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı "Hamas terör örgütü değil, kurtuluş ve mücahitler grubudur" şeklindeki çıkışının yankıları sürerken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan sürpriz bir destek geldi.

Konuk olduğu programda İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu'na "Erdoğan'ın 'Hamas terör örgütü değil' sözleri ile aynı görüşte misiniz?" sorusu yöneltildi. Davutoğlu bu soruya "Evet" yanıtını verdi.