Davutoğlu: 'Gerçekler, Erdoğan ile televizyonda tartışırsak ortaya çıkar'
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bir gün Tayyip Erdoğan ile karşılıklı oturup konuşsak, tartışsak televizyonda gerçek ortaya çıkar. Ama cesaret edemezler" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mersin’deki ziyaretlerine Erdemli ilçesinde devam etti.
Sokakta karşılaştığı bir vatandaşın, “Türk Lirası hızlı bir şekilde değer kaybediyor, nasıl çözeceğiz?” diye sorması üzerine Davutoğlu, “Bunların 2 temel sebebi var” dedi ve şöyle açıkladı:
“İŞİ BİLMEYEN CAHİL ADAMLAR”
“Merkez Bankası'nın başında da, Hazine'nin, Maliye'nin başında da bu işi bilmeyen cahil adamlar var. Hiç bilmiyorlar. İşin ehlini getireceğiz. Ben başbakanlığı bıraktığımda dolar 2 lira 80 kuruştu. Türkiye aynı Türkiye'ydi.
İkincisi de yolsuzluklar. Bu memleketin hazinesinin kanını emiyorlar. Bütün bunları durduracağız. Yolsuzlukları engelleyeceğiz.”
“ERDOĞAN İLE TELEVİZYONDA TARTIŞSAK GERÇEK ORTAYA ÇIKAR”
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile televizyonda tartışma çağrısında bulunan Davutoğlu, “Televizyonları yasakladı bize bunlar. Herkes bize saldırma hakkına sahip, hala çıkarmıyorlar. Biz çıkmak istemediğinizden değil. Bir gün Tayyip Erdoğan ile karşılıklı oturup konuşsak, tartışsak televizyonda gerçek ortaya çıkar. Ama cesaret edemezler” diye konuştu.
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