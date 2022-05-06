Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal Antalya'da buluştu

Altılı masadan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festival'inde buluştu.

AA
06 Mayıs 2022 Cuma, 22:58
Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal Antalya'da buluştu
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festival alanını gezdi.

29 ülke, 11 büyükşehir, 28 ilçe belediyesi, 128 dernek ve 68 kadın kooperatifinin katkılarıyla düzenlenen festivalin, ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de festivalin ilk gününde traktörle halkı selamladı.

Böcek, daha sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı karşılayarak alanda bulunan çadırları ziyaret etti.

Festival alanında kurulan çadırlarda Yörüklerin gelenek ve görenekleri tanıtıldı. Atlı cirit, at üzerinde güreş gösterilerinin düzenlendiği alanda halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.


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