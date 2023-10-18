Davutoğlu: İsrail Büyükelçisi derhal Türkiye'den gönderilsin

Yayınlanma: 18.10.2023 - 11:18

Güncelleme: 18.10.2023 - 11:18

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin birlikte oluşturduğu Saadet Meclis grup toplantısında İsrail saldırıları altındaki Gazze için mesajlar verildi.

Kürsüye ilk çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.

Temel Karamollaoğlu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dün toplama kamplarından şikayet edenler bugün 21. yüzyılın toplama kampını oluşturdular. Dün soykırımdan bahsedenler bugün kadın, erkek, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden tarihin en acımasız katliamlarından birini gerçekleştirdiler. Dün gece bir hastanenin Gazze'de vurulması bu zulmün zirvesi oldu."

"İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ TÜRKİYE'DEN GÖNDERİLMELİ"

Karamollaoğlu'nun ardından konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum; dün yapılan Filistin'e destek için toplanan vatandaşlarımıza sıkılan biber gazı ahirette hesabı sorulacak bir eziyettir. Hiçbir gösteri engellenmesin. Burası İngiltere değil, Almanya da değil.

Türkiye derhal insani yardım koridoru açılmasına öncülük etsin. Mısır'la derhal görüşülsün ve Vefa kapısından koridor açılsın.

İsrail büyükelçisi derhal Türkiye'den gönderilmelidir.

Biz arabuluculuk yapmayı da biliriz. 3 savaşta da arabuluculuk bizzat benim üzerimden yürütüldü. Bugün de resmi görevimiz olmasa da arabuluculuk görevimizi sürdürüyoruz."