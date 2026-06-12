Davutoğlu'ndan 'beyaz et' üreticisi şirketlere kayyım atanmasına tepki: 'Gıda güvenliğini bahane ederek...'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 13 beyaz et üreticisi şirkete kayyım atanmasına ilişkin, "Gıda güvenliğini bahane ederek yeni servet transferlerinin önü açılmamalıdır. Gerçek mücadele istiyorsanız; denetleyin, cezalandırın, kartelleri dağıtın, rekabeti koruyun" dedi.

Davutoğlu, 13 beyaz et üreticisi şirkete kayyım atanmasına tepki gösterdi.

"KAYYIM POLİTİKALARIYLA EKONOMİYİ DAHA DA KIRILGAN HÂLE GETİRMEYİN"

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Devletin görevi servet dağıtmak değil, adaleti sağlamaktır! İthalat üzerinden kurulan rant düzenine yıllardır göz yumanların, bugün özel şirketlere kayyım atayarak 'kamu yararı' söylemine sığınması inandırıcı değildir. Gıda güvenliğini bahane ederek yeni servet transferlerinin önü açılmamalıdır. Gerçek mücadele istiyorsanız; denetleyin, cezalandırın, kartelleri dağıtın, rekabeti koruyun! Ama mülkiyet hakkını hedef alan, hukuki öngörülebilirliği yok eden kayyım politikalarıyla ekonomiyi daha da kırılgan hâle getirmeyin. Hukukun olmadığı yerde yatırım olmaz. Mülk güvencesinin olmadığı yerde refah olmaz."