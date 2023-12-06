Davutoğlu’nun danışmanı CHP'den aday adayı oldu

Yayınlanma: 06.12.2023 - 13:02

Güncelleme: 06.12.2023 - 13:02

2009-2014 yılları arasında CHP’den Konak Belediye Başkanlığı yapan Hakan Tartan, başkanlığının son döneminde CHP’den istifa ederek DSP’ye geçmişti. Tartan, 2014 yerel seçimlerine DSP’nin adayı olarak girmiş ancak seçilememişti.

Tartan 2022 yılının ağustos ayında Gelecek Partisi’ne katılmış Ahmet Davutoğlu’nun başdanışmanı olmuştu.

Tartan’ın Gelecek Partisi’nden istifa ettiği öğrenildi. Gelecek Partisi'nden istifa eden Tartan, Konak Belediye başkan aday adaylığı için CHP’ye başvuruda bulundu.