Davutoğlu’nun danışmanı CHP'den aday adayı oldu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Konak Belediyesi eksi Başkanı Hakan Tartan CHP’ye geri döndü ve Konak’tan belediye başkan aday adayı oldu.
2009-2014 yılları arasında CHP’den Konak Belediye Başkanlığı yapan Hakan Tartan, başkanlığının son döneminde CHP’den istifa ederek DSP’ye geçmişti. Tartan, 2014 yerel seçimlerine DSP’nin adayı olarak girmiş ancak seçilememişti.
Tartan 2022 yılının ağustos ayında Gelecek Partisi’ne katılmış Ahmet Davutoğlu’nun başdanışmanı olmuştu.
Tartan’ın Gelecek Partisi’nden istifa ettiği öğrenildi. Gelecek Partisi'nden istifa eden Tartan, Konak Belediye başkan aday adaylığı için CHP’ye başvuruda bulundu.
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