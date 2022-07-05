DBP'li Aydeniz, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Hazırlık Komisyonu'nda savunma yaptı

05 Temmuz 2022 Salı, 18:29

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon tarafından kurulan Hazırlık Komisyonu, AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığında toplandı. Toplantıda, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki 5 ayrı dokunulmazlık dosyası görüşüldü.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Aydeniz, savunmasını yaptı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ali Özkaya, Aydeniz'in dört dosya hakkında kendi savunmasını yaptığını, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın da bir dosya için Aydeniz adına savunmada bulunduğunu söyledi.

Özkaya, toplantıda savunma yapan Aydeniz ve Beştaş'ın, konuyla ilgili video ve fotoğraflar ile savcılığa yaptıkları müracaatla ilgili takipsizlik kararını sunduğunu aktardı.

Ali Özkaya, komisyonun yarın saat 11.00'da tekrar toplanacağını bildirdi.

Beştaş ise toplantıda yeni delilleri ibraz ettiklerini, Aydeniz'in de 7 ayrı suç duyurusunda bulunduğunu belirttiklerini söyledi.

Hazırlık Komisyonu, savunmaların ardından bir rapor hazırlayarak Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonu raporlarını ayrı ayrı görüşecek ve karara bağlayacak.

DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında, İstanbul Kadıköy'deki yürüyüş sırasında polise yumruklu saldırıda bulunduğu iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke hazırlanmış ve Meclis Başkanlığına iletilmişti.