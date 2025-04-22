Dehşet anları kamerada: 'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
Mardin’de uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, bir polis memuruna çarpıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından planlı yürütülen operasyon kapsamında uygulama noktasında şüpheli bir araç durdurulmak istendi.
’Dur’ ihtarına uymayan sürücü, Nusaybin İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru A.Y.Ö’ye çarpıp kaçtı.
Ağır yaralanan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli şahıs ise polisin çalışmaları sonucu yakalandı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Etiketler: #mardin #Sürücü kursu
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