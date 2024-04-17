Delegelere ikna turu: İYİ Parti’de kongre öncesi hareketlilik başladı
31 Mart’ta yapılan yerel seçimlere “hür ve müstakil” olarak giren ve umduğunu bulamayan İYİ Parti, 27 Nisan’da seçimli olağanüstü kongreye gidiyor.
Genel Başkan Meral Akşener’in aday olmayacağı kongrede Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın, Günay Kodaz ve Orkun Yekdeş liderlik için yarışacak. Kongre için beş adayın netleşmesine karşın farklı formüller de parti kulislerinde konuşuluyor. Kurultayın kısa sürede yapılmasına tepki gösteren kurmaylar, partinin henüz seçim yenilgisini sindiremediği ve genel başkanlık yarışına hazır olmadığını” savunuyor. Kurmaylar, kongrenin aceleye ve “oldubittiye” getirilmeye çalışıldığını kaydediyor.
Öte yandan
Dervişoğlu’nu, Akşener ve yakınındaki
isimlerin desteklediği iddialarının,
Dervişoğlu’nun genel başkan seçilmesi
durumunda bunun partiye “olumsuz”
yansıyabileceği düşünülüyor. Ayrıca
adaylarının delegelerle yakın temasa
geçtiği öğrenildi. Lider adayı Koray
Aydın’ın delege turunu tamamladığı
kaydedilirken Dervişoğlu’nun da Ordu,
İstanbul ve İzmir’e öncelik vereceği
iddia ediliyor. Ayrıca Aydın’ın merkez
sağ bir ekip oluşturmaya çalıştığı ileri
sürülüyor. İstanbul, Ankara ve Antalya
delegelerinin önemli bir kısmının
Aydın’dan yana olduğu belirtiliyor.
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