Delegelere ikna turu: İYİ Parti’de kongre öncesi hareketlilik başladı

Yayınlanma: 17.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.04.2024 - 04:00

Genel Başkan Meral Akşener’in aday olmayacağı kongrede Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın, Günay Kodaz ve Orkun Yekdeş liderlik için yarışacak. Kongre için beş adayın netleşmesine karşın farklı formüller de parti kulislerinde konuşuluyor. Kurultayın kısa sürede yapılmasına tepki gösteren kurmaylar, partinin henüz seçim yenilgisini sindiremediği ve genel başkanlık yarışına hazır olmadığını” savunuyor. Kurmaylar, kongrenin aceleye ve “oldubittiye” getirilmeye çalışıldığını kaydediyor.

Öte yandan Dervişoğlu’nu, Akşener ve yakınındaki isimlerin desteklediği iddialarının, Dervişoğlu’nun genel başkan seçilmesi durumunda bunun partiye “olumsuz” yansıyabileceği düşünülüyor. Ayrıca adaylarının delegelerle yakın temasa geçtiği öğrenildi. Lider adayı Koray Aydın’ın delege turunu tamamladığı kaydedilirken Dervişoğlu’nun da Ordu, İstanbul ve İzmir’e öncelik vereceği iddia ediliyor. Ayrıca Aydın’ın merkez sağ bir ekip oluşturmaya çalıştığı ileri sürülüyor. İstanbul, Ankara ve Antalya delegelerinin önemli bir kısmının Aydın’dan yana olduğu belirtiliyor.

