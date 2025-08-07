DEM Parti açıkladı: Komisyona yeni isim önerisi!

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde dün yapılan Merkez Yürütme Kurulu'nda toplantısında konuşulan başlıklara ilişkin açıklama yaptı.

AYŞE BARIM TEPKİSİ

Türk Tabipleri Birliği'nin Ayşe Barım'ın "hapiste kalamaz" raporuna değinen Doğan, "Kaçıncı raporu bu, ani ölüm riski var. Yani bu ülkedeki hasta tutukların meselesi ne olacak? Bu da bizim Merkez Yürütme Kurulumuzun en önemli başlıklarından biriydi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için daha ne kadar sürdürülecek bu eziyet ve niye sürdürülüyor, hangi hukuka göre yapılıyor?" diye sordu.

Doğan, TBMM'deki Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun ilk toplantısının 5 Ağustos Salı günü yapılmasını çok değerli bulduklarını belirterek, "Çok önemli bir kavşağa geldiğimizi düşünüyoruz. Kritik bir kavşak bu kavşak. Daha önce de bir eşikte olduğumuzu söylemiştik. Sizlerle paylaşmıştık. Hatta bir eşiğin kalbinde olduğumuzu söylemiştik. O yüzden ciddiyet, çaba, gayret, bu konuda yapılacak çalışmaların yapıcı olması, toplumun farklı kesimlerini kapsaması, toplumsal hassasiyetleri layıkıyla anlaması, değerlendirmesi, sorunların din nedenlerine, kök nedenlerine yaklaşımı, tüm bunların kıymetli olduğunu söylemiştik" diye konuştu.

"BÜTÜN SORUNLAR TBMM'DE KURULAN BİR KOMİSYON TEK BAŞINA ÇÖZEMEZ"

Bütün sorunların TBMM'de kurulan bir komisyonun tek başına çözemeyeceğini kaydeden Doğan, "Bir komisyona böyle bir sorumluluk yüklemekte haksızlık olur. Hepimizin birlikte yan yana gelerek ortak mücadelesiyle yapabilecekleri var. Hem siyaset hem de toplum olarak bu komisyona bugüne kadar yapıcı yaklaşan tüm eleştirilere, itirazlara rağmen komisyonda yer almanın değerli olduğunu söyleyen, komisyonda yer almak için çaba gösteren tüm siyasi partilerin çabası çok değerli, çok kıymetli. Çünkü daha önce de ifade ettiğimiz gibi Meclis belki de dönemin tarihsel açıdan baktığımızda en zengin temsiliyetini taşıyor. Bunun komisyona da yansıması önemli" dedi.

Doğan, Komisyonun yol haritasının komisyon üyeleriyle birlikte belirlenmesi ve farklı görüşlerin de ifade edilip tartışılabilmesinin DEM Parti açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Ender rastlanan bir kavşaktayız ve bu kavşağı hep birlikte daha demokratik, daha eşit, daha adil, eşit bir kardeşlik hukukunun tesis edilebildiği, eşit yurttaşlık temelli bir Türkiye'nin yaratabildiği ve birlikte bunu inşa edebileceğimiz şekilde alabilmek için biz DEM Parti olarak elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaya hazırız. Meclis Komisyonu'nun yapacağı çalışmaların etkili ve kalıcı bir sonuca ulaşması ve sonrasında atılacak adımların gerçekleşmesi için de partimiz her türlü çabayı gösterecektir. Çünkü bu konudaki en hazırlıklı siyasi partilerden biri olduğumuzu da ifade etmemiz gerekir" diye konuştu.

"DEVLET, İKTİDAR, MUHALEFET VE BİR BÜTÜN OLARAK SİYASET VE TOPLUM YENİ DÖNEME KENDİNİ NASIL UYARLAYACAK?"

Komisyonun hayırlı işlere imza atmasını istediklerini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Yalnızca çatışmalı sürecin sonlandırılması bile tarihsel önemde. Ancak bu çatışmaya neden olan sorunların da ortadan kaldırılması, bu sorunlara da çözümler bulunması aynı derecede önemli. Dolayısıyla komisyondan beklentimiz bu adımın gereği olan yasal düzenlemelerin gerçekleşebilmesi için birtakım çalışmalar yürütmeleri, toplumsal dayanışmanın layıkıyla hayat bulması ve tabii ki demokratikleşmenin sağlanabilmesi, adaletin tesis edilebilmesi. Biz DEM Parti olarak yine diyoruz ki tam da bu eşiğin kalbindeyken barışmanın yaratacağı olanaklara bunları gölgeleme ihtimali olan risklere odaklanılmalı. Yeni dönemin kurucu siyasetinin nasıl hayat bulacağı tartışılmalı.

Devlet, iktidar, muhalefet ve bir bütün olarak siyaset ve toplum yeni döneme kendini nasıl uyarlayacak? Önümüzdeki dönem en çok konuşmamız, tartışmamız ve çalışmamız gereken konular ve başlıkları böyle. Bu süreci karşılıklı bir değişim ve dönüşüm süreci olarak ele almamız gerekiyor. Unutmayalım ki bu eşiğin sağlayacağı imkanlar ancak ortak mücadeleyle oluşturulabilir. Ancak güçlü muhalefetle oluşturulabilir. Ancak güçlü yan yana gelişlerle oluşturulabilir. Herkesi kapsayan bir süreçten bahsettiğimiz bir gelecek tahayyülüne birlikte el atmak, omuz vermek, ihtiyacımız olan eşitlik, kardeşlik, adalet, özgürlük ve demokrasiyi sağlayabilir."

KOMİSYONA YENİ İSİM ÖNERİSİ

Doğan, daha sonra gazetecilerin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DEM Parti'nin İYİ Parti'den kalan üç üye kontenjanını partiler arasında paylaştırarak katılan üye sayısını 51 üye yapma talebine ilişkin soruyu Doğan, şöyle yanıtladı:

"Şimdi tabii ki buna Komisyonun yarın yapacağı toplantıda karar verilecek, ancak böyle bir ihtimal belirdi. Bu ihtimalin belirmiş olmasının nedeni de İYİ Parti'nin komisyona katılmayacağını açıklamış olması. Bunun resmi olarak bildirimi ve yarınki toplantıda nasıl karara bağlanacağını hep birlikte öğreneceğiz. Ancak tabii bu bizim Merkez Yürütme Kurulumuzun elbette konuştuğu konulardan biri çünkü biz daha önce İYİ Parti'ye de şöyle seslendik. Dedik ki, 'İtirazınız mı var? Buyurun gelin komisyonda itirazlarınızı ifade edin. Eleştiriniz mi var? Buyurun gelin komisyonda yer alın ve bu eleştirilerinizi ifade edin.' Ancak buna rağmen çeşitli meydanlarda yaptıkları açıklamalardan da görüyoruz ki, İYİ Parti'de bu komisyona katılmayacakları yönünde bir fikir birliği var. Dolayısıyla eğer oradan boşalan üye sayısı diyelim üç siyasi parti arasında üleştirilirse Bizim buradaki DEM Parti olarak yaklaşımımız şöyle olacak, DEM Parti İstanbul Milletvekilimiz Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu üyesi Celal Fırat'ı önereceğiz. Elbette buna komisyon karar verecek. Biliyorsunuz biz çoğulculuk ilkesini önemsiyoruz ancak yalnızca önemsemiyoruz. Bunu aynı zamanda hayata da geçiriyoruz ve eşit yurttaşlık hakkı herkes için diyoruz. O yüzden de bir Alevi temsiliyetinin de orada bulunması önemli."