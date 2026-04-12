DEM Parti, Akbelen'deki tutuklamaları kınadı: 'Derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz'

DEM Parti, Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı çevresinde verilen mücadele kapsamında Esra Işık, Başaran Aksu ve Doğukan Akan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Doğayı talan eden şirketlere karşı yaşam alanlarını savunduğu için tutuklanan Esra Işık’a destek açıklaması yapan Umut–Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu, 9 Nisan’da tutuklandı. Aksu’ya destek veren Bağımsız Maden İş Sendikası Hukuk Birimi Sorumlusu Doğukan Akan da dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 16 Mart’ta da işçilerin hakları için mücadele eden BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tutuklanmıştı.

Mahkemeler, yaşam alanları ve alınterinin değeri için mücadele edenleri değil, çıkarları için doğayı talan edenleri yargılamalıdır. DEM Parti olarak yaşam alanları ve emek için mücadele edenlerin tutuklanmasını kınıyor ve derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Emek ve ekoloji için mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz!"