DEM Parti çözüm süreci için üçlü komisyon önermiş! ‘Devlet, PKK, bağımsız gözlemciler...’

DEM Partili üst düzey bir yetkili, çözüm sürecinin yeniden canlandırılması kapsamında PKK'nin silah bırakması için üçlü bir komisyon önerdiklerini açıkladı. Ancak yetkiliye göre, AKP cephesi sürece dair hâlâ net bir tutum ortaya koymuş değil.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a konuşan DEM Partili üst düzey bir yetkili, hükümetin terörle iltisaklı suçlara yönelik yasal düzenlemelerde ayak direttiğini ve bu durumun çözüm sürecine dair mekanizma tartışmalarını sekteye uğrattığını söyledi. Yetkili, “AK Parti, siyasi davalara ve siyasi suçlara değmeyecek bir paket getiriyor. Biz buna şiddetle muhalefet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

PKK’NİN KOMİSYONDA OLMASI ÖNERİSİ

Saymaz’a konuşan DEM Partili yetkili, PKK’nin silah bırakma süreci için üçlü ya da bağımsız bir izleme komisyonunun kurulması gerektiğini belirtti. Bu mekanizmanın devlet, PKK ve bağımsız gözlemcilerden oluşması gerektiğini vurgulayan yetkili, “Öcalan-devlet arasındaki tartışma şuraya ulaştı: PKK kongresinden sonra yapılması gereken temel şey, hukuki çerçevede bir düzenleme ve silahların pratik olarak devreden çıkarılması meselesi. Bunun için bir mekanizmaya ihtiyaç var; üçlü, ikili, bağımsız bir komitenin gözetiminde. Bunlar tartışılıyor. İktidar bu konuda hala önerisini ve fikrini netleştirmiş değil. Kürt hareketinin fikri nettir. PKK’dan ve devletin kimi birimlerinden oluşan bir mekanizmanın yanı sıra bağımsız bir komitenin; partiler olur, meclis alt komisyonu olur, gözlemci heyetin mekanizmada yer alması. Böyle bir önerisi var.”

Öcalan’ın sürece dahil edilmesinin PKK’nin temel şartı olduğunu belirten yetkili, "Bu kongre şartıdır" dedi.

AK PARTİ VE MHP’NİN TUTUMU

DEM Partili yetkiliye göre, MHP çözüm süreci için “Gereken neyse yapılmalı” görüşünde. AKP ise oy kaygısı taşıdığı ve özellikle FETÖ davaları gibi başka çevrelerin de bu düzenlemelerden faydalanabileceği endişesiyle yasal düzenlemelere mesafeli duruyor.

YASAL DÜZENLEME VE İNFAZ İNDİRİMİ

Yetkili, bayramdan önce gündeme gelmesi beklenen infaz düzenlemesinin, siyasi suçlar ve davaları kapsamaması halinde sert muhalefet edeceklerini açıkladı: “Bu haliyle çözümle uzaktan yakından ilgisi yok. Biz, siyasi tutsakları da kapsayan cesur bir düzenleme istiyoruz.”

İMAMOĞLU’NA ZİYARET MESAJI

Muhalefetin DEM Parti’ye yönelttiği “İmamoğlu’na ilgisizlik” eleştirilerine de yanıt veren yetkili, Ekrem İmamoğlu’nun, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Can Atalay ve Osman Kavala ile birlikte sürecin merkezinde olduğunu söyledi. “İmamoğlu büyük bir haksızlığa uğradı. Kısa sürede eş başkanlarımız cezaevinde kendisini ziyaret edecek” dedi.

DEM Parti ise, “Eş Genel Başkanlarımızın Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceği yönünde bir bilgi basına yansımıştır. Henüz bu yönlü netleşen bir planlamamız yoktur. Bayram sonrasında bu yönlü planlama yapıldığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır” açıklaması yaptı.