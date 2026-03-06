DEM Parti'den '8 Mart' için kanun teklifi: 'Resmi tatil olmalı'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün resmî tatil ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

DEM Parti grup başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit imzasıyla bugün verilen kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kararın gerekçesinde, 8 Mart için "Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin tarihsel hafızasını taşıyan ve bu hafızayı bugüne bağlayan siyasal bir gündür" denirken bu tarihin, sömürünün, eşitsizliğin ve erkek egemenliğinin karşısında örgütlü kadın direnişinin simgesi olduğu vurgulandı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU

Kanun teklifinin gerekçesinde kadına yönelik şiddetin ve sömürünün giderek arttığı ve bunda İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının da etkili olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri ve cezasızlık politikaları kadınların yaşam hakkını tehdit etmektedir. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı ve 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanmaması, kadınların yaşam haklarının korunmasın noktasında ciddi zafiyetler yaratmıştır. Yargı süreçlerinde uygulanan iyi hal ve haksız tahrik indirimleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden üretmektedir."

"KADINLARIN DEMOKRATİK KATILIM HAKKININ KURUMSAL DÜZEYDE TANINMASIDIR"

8 Mart’ın resmi tatil olmasının, kadınların meydanlara çıkmasını ve birlikte etkinlikler üretmesini kolaylaştıracağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Kadınların o gün ücretli ya da ücretsiz emek baskısı altında kalmaksızın bir araya gelmesini, söz üretmesini, forumlar, yürüyüşler ve dayanışma etkinlikleri düzenlemesini güvence altına alacaktır. Bu düzenleme, kadınların demokratik katılım hakkının kurumsal düzeyde tanınmasıdır."