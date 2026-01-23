DEM Parti'den Ahmet Özer'e verilen hapis cezasına tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e, “silahlı terör örgütü üyesi olma” iddiasıyla yargılandığı “Kent Uzlaşısı” davasında, 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Ahmet Özer’e verilen ısmarlama hapis cezasıyla yeni bir 'suç' icat edilmek isteniyor. Verilmek istenen mesaj açıktır, Kürtlerin Batı'da temsil edilmesi suç sayılmak istenmektedir. Oysa biz biliyoruz ve söylüyoruz, asıl suç, halkın iradesini yok saymaktır. Asıl suç, hukuku siyasi çıkarların aparatı haline getirmektir. Asıl suç, sandıkta ortaya çıkan iradeye düşmanlıktır. Kent Uzlaşısı’ndan suç devşirmeye çalışan, halkların ortak iradesiyle kurulan demokratik ittifaka tahammül edemeyen bu anlayış eninde sonunda kaybedecektir."

BAKIRHAN: TOPLUMSAL BARIŞA EN BÜYÜK DARBEYİ VURUYOR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada "Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e verilen hapis cezası, hukuka ve vicdana sığmayan bir karardır. Yüzbinlerce yurttaşın oyuyla seçilen Ahmet Özer’e verilen bu ceza, halkın iradesine verilen cezadır. Halkın iradesine ipotek koyan bu kararı kınıyorum. Seçimlerde kurulan siyasi ve toplumsal ittifakları suç sayan bu anlayış, toplumsal barışa en büyük darbeyi vuruyor" ifadelerini kullandı.