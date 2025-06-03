DEM Parti'den AKP'ye çağrı: 'Gelin Covid yasasını ekleyelim, oybirliği ile çıkaralım'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM'de düzenlenen haftalık grup toplantısında konuştu.

Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, bugün ölüm yıl dönümü olan şair Nazım Hikmet'i dizeleriyle andı, "Onurlu bir barışı inşa etmek hepimizin sorumluluğudur" mesajı verdi.

"Türkiye Orta Doğu'da taraf olmaktan çıkıp bölge barışı için arabulucu öncü rol üstlenmesi çok önemlidir, acildir" çağrısında bulunan Hatimoğulları, bugün açıklanan enflasyon rakamlarından yola çıkarak ülkede ekonomik bir kriz yaşandığını söyledi.

"İktidar olağanüstü bir durum yokmuş gibi davranmaya devam ediyor. Tablo çok ağır, iktidar farkına varmalıdır" diyen Hatimoğulları, iktidara asgari ücrete zam sözünü hatırlattı.

GREVDEKİ İŞÇİLERE DESTEK

Hatimoğulları İzmir Büyükşehir Belediyesi ile maaşlar ve yan haklar konusunda uzlaşıya varamadıkları için greve çıkan işçilere de destek çıktı.

AKP'YE ÇAĞRI: GELİN COVID YASASINI EKLEYELİM

"Covid yasasında istisna tutulan tüm suçları kapsayacak şekilde bu yasa yeniden düzenlenmelidir" diyen Hatimoğlulları, "TMK’daki koşullu salıverme yasakları kaldırılmalıdır. Yaşlı mahpusların konutta infazları eklenmelidir. Hasta mahpusların tahliyesine engel olan toplum güvenliği bakımından tehlikelilik şartı kaldırılmalıdır. Ağırlaştırılmış müebbetleri her düzenin istisnası olma halinden çıkarılmalıdır. İnfaz düzenlemesine ilişkin taleplerimiz bir lütuf değil bu bir gereklilik, insan hakkı. Bu yasa taslağı genel kurula gelecek bir kez daha altını çizmek istiyorum, çağrımızı iktidar partisine buradan bir kez daha yöneltmek istiyorum. Hala saatler kala bizler bu bayramı çifte bayram şeklinde geçmesini sağlayabiliriz, gelin COVİD yasasını ekleyelim" çağrısını yaptı.

İKTİDARA YENİ ANAYASA İÇİN "İBB OPERASYONLARI" UYARISI

"Anayasa tartışmalarını herhangi bir tabuya kurban etmemek lazım. Yeni bir anayasa diyorsak anayasa gerçekten yeni olmalıdır" diyen Hatimoğulları şöyle devam etti:

"Her türlü vesayet rejiminden kurtulmuş gerçekten sivil bir anayasa, gerçekten demokratik bir anayasa olmalı. Mesela bakın süreç nasıl akıyor, muhalefet belediyelerine operasyonlar yapılıyor. Bu operasyonlar demokrasiye hizmet etmiyor, toplumu kutuplaştırıyor katılaştırıyor. Mesela bir anayasa yapım sürecinden bahsedilecekse bunlardan vazgeçilmelidir. Anayasa yapım sürecinin sağlıklı sürdürülebilmesi için siyasi iklimin yumuşatılması ve yol temizliği şarttır. Bu konuda ana sorumluluk iktidardadır."

Hatimoğulların açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye Suriye Irak İran başta olmak üzere bölgenin tamamı için Kürt realitesinin önemi tarihsel olarak bir kez daha çıkmıştır. Türkiye'nin artık taraf olmaktan çıkıp sorunları çözen bölge barışı için arabulucu rol üstlenmesi çok önemlidir, acildir, elzemdir. Örneğin Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'yi ziyaret etmesinin, oradan gelen heyetlerin Ankara'da ya da Rojava'da ağırlanmasının barış sürecinin daha sağlıklı adımlarla ilerlemesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Askeri ve güvenlik odaklı yaklaşımları aşarak ekonomik işbirliği sosyal kültürel bir etkileşimin yaşanabildiği diplomatik ilişkilerin güçlü bir biçimde yaşam bulduğu bir ilişki biçimi elbetteki Türkiye'yi bahsini ettiğimiz konuma hızlı bir şekilde taşıyacaktır. Gelin iç barışı inşa edelim ve tahkim edelim. Ama aynı zamanda ısrarla altını çizdiğimiz nokta olan bölge barışını gelin hep birlikte kuralım. İşçinin, emekçinin, çalışanın ücreti mutlaka artırılmalıdır. Genel-İş Sendikasına üye 23 bin işçinin başlattığı grev İzmir'de. İZBB iştiraklerindeki işçilerin hakları acilen verilmelidir."

"GÜVENSİZLİK GİTTİKÇE ARTIYOR''

"Yeni bir kavşaktayız. Milyonlar yeterince adım atılmadığını görüyorlar. İktidar mutlaka bazı adımları mutlaka atmalıdır. Barışın inşası için en geniş toplumsal mutabakatın oluşması önemlidir."

'GÜÇLÜ VE SEMBOLİK ADIMLARA İHTİYAÇ VAR'

"Yargı paketinde Covid yasasında düzenleme yapılacağı açıklanırken son anda bunu iktidar geri çekti. Bu nedenle insanlarda güvensizlik gittikçe artıyor. Milyonların umudu AKP'nin kaygısına mağdur edilmemelidir. Kayyım yasası derhal lağvedilebilir. Bu konulara yakşalım pozitif olmak durumundadır. Güçlü ve sembolik adımlara ihtiyaç vardır."

'COVID YASASINI OYBİRLİĞİ İLE ÇIKARALIM'

"Hala saatler kala bizler bu bayramı çifte bayram şekilde geçmesini sağlayabiliriz. Gelin Covid yasasını ekleyelim oybirliği ile çıkaralım."

ANAYASA TARTIŞMASI VE İBB OPERASYONLARI

"Anayasa tartışmalarını herhangi bir tabuya kurban etmemek lazım. Yeni bir anayasa diyorsak anayasa gerçekten yeni olmalıdır. Her türlü vesayet rejiminden kurtulmuş gerçekten sivil bir anayasa, gerçekten demokratik bir anayasa olmalı. Mesela bakın süreç nasıl akıyor, muhalefet belediyelerine operasyonlar yapılıyor. Bu operasyonlar demokrasiye hizmet etmiyor, toplumu kutuplaştırıyor katılaştırıyor. Mesela bir anayasa yapım sürecinden bahsedilecekse bunlardan vazgeçilmelidir. Anayasa yapım sürecinin sağlıklı sürdürülebilmesi için siyasi iklimin yumuşatılması ve yol temizliği şarttır. Bu konuda ana sorumluluk iktidardadır."

BAHÇELİ VE ÖZEL'E ATIF

"Toptancı yaklaşımlardan çıkarak herkesi sürece katacak bir yol temizliğine ihtiyaç var. Bu anlamda Sayın Bahçeli’nin yeni bir kimlik ve kardeşlik asrı vurgusu önemlidir. En geniş toplumsal mutabakat, demokratik anayasa yapım sürecinin ruhunun vazgeçilmezlerindendir. Ve yine Sayın özgür Özel’in ifade ettiği üzere ana dilde eğitim ve kapsayıcı bir vatandaşlık tanımının da desteklendiği bir çözüm sunabilmelidir toplumsal sözleşme."