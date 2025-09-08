DEM Parti'den, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na destek ziyareti: 'Bu operasyon demokrasiye yöneliktir!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının polis ablukasına alınmasının ardından dayanışma ziyaretleri sürüyor. DEM Parti heyeti, CHP İl binasına gelerek destek açıklaması yaptı.

Heyette, İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar ve milletvekilleri, ESP Genel Başkanı Murat Çepni de yer aldı.

“DEMOKRASİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar, CHP İl Başkanlığı binası yakınında yaptığı açıklamada, kayyum politikalarının yalnızca partilere değil halka da zarar verdiğini belirtti, “Şu anda DEM Parti heyetimizle birlikte CHP il binasına yakın bir yerdeyiz. Maalesef bina abluka altında ve giriş yapamıyoruz. Türkiye’de sistematik hale gelen bir kayyum politikasıyla karşı karşıyayız. Kayyum sadece seçilmişlere değil, halkların iradesine de zarar veriyor" dedi.

Çınar şunları söyledi:

"Bu durum bize şunu gösteriyor: Demokrasinin olmaması demek, halkların, inançların, eşit ve özgür yaşayamaması demektir. Biz, Türkiye’de demokrasinin inşa edilmesi ve barışın bu topraklarda yaşam bulması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Demokrasi mücadelesini sürdürmekten başka bir yol olmadığını biliyoruz.”

KONUKÇU: “BU OPERASYON BİR PARTİ DEĞİL, DEMOKRASİYE YAPILMIŞTIR”

DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu da dayanışma açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“DEM Parti olarak biz dün gece de buradaydık. İl başkanımız, vekillerimiz barikatların önündeydi, sadece vekillerimiz geçebildi. Bu dayanışmayı sürdürüyoruz. CHP’ye yapılan bu operasyon yalnızca bir partiye değil, demokrasiye yapılmıştır. Halkın seçme-seçilme hakkına ve iradesine yönelik bir müdahaledir. AKP saray rejimi, faşizmi kurumsallaştırmak için seçimsiz, sandıksız bir ortam yaratmak istiyor.

Biz çok iyi biliyoruz ki barış istiyorsak bu, adalet ve demokrasi olmadan gerçekleşemez. Barış, demokrasi ve adalet birbirinden ayrı düşünülemez. Bu nedenle biz her zaman demokrasinin yanında yer almaya devam edeceğiz.”