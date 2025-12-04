DEM Parti’den ‘İmralı’ çıkışı: ‘Her şey hiçbir şekilde gizlenmeden paylaşılmalı’

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Doğan, barış için çaba sarf etmenin tüm toplumun beklentisi olduğunu söyleyerek, "Kutuplaştıran değil birleştiren bir siyasettir toplumun beklentisi, karşı karşıya gelmek değildir. Hele ki muhalefetin karşı karşıya gelmesi hiç değildir. Birlikte omuz omuza mücadele etmektir. Bu yüzden bizim son günlerdeki tartışmalara dönük çağrımız son derece açık; geçmişin cellatlarını tartıştırmak yerine geleceğin onurlu barışını kurmak için hep birlikte çaba içinde olalım. O halde ne bekliyoruz? Hadi yapalım hep birlikte. El ele omuz omuza yapılacaklar belli, yol haritası apaçık ortada. Sevgili Türkiye halklarının da gözü kulağı bir yandan Meclis Komisyonunda. Sayın Kurtulmuş'un yaptığı bir açıklama saatlerdir tartışılıyor. Biz buradan çağrımızı yinelemiştik. Bu sürecin toplumsallaşması ve sürecin şeffaflığı bizim açımızdan hayati bir önem taşıyor. Çok kritik bir değeri var. Süreç şeffaf ilerlemeli ve toplumla paylaşılması gereken her şey ama her şey hiçbir şekilde gizlenmeden paylaşılmalı. Bugüne kadar hiçbir şey gizli saklı yürütülmedi. Gizli saklı olmasın, ayrıca buna gerek de yok. Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın daha önce katıldığı toplantılar kapalı yapıldı istisnai bir şekilde ama bu da komisyon üyelerinin takdiriyle yapıldı. Oradaki konu dinleme değildi, bilgilendirmeydi. Burada ise bir dinleme söz konusu" ifadelerini kullandı.

"CEVAP VERMEYE DEĞMEZ DEMEK İSTİYORUM AÇIK BİR BİÇİMDE"

Doğan, toplantıda gazetecilerin sorularını da cevapladı. Şırnak Üniversitesi'nin Cizre'de düzenlediği, '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılan Irak KDP lideri Mesud Barzani'nin korumalarının görüntülerine ilişkin, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun grup toplantısındaki açıklamalarına yönelik, "Cevap vermeye değmez demek istiyorum açık bir biçimde. Çünkü saptırılan, çarpıtılan ve ne maksatla söylendiği gayet net ve açık olan üstelik ne söylendiğini görmek istediği erişebileceği bir açıklıktan ifadelerimiz. Son derece açık. Bir de kendilerine biraz tarih, biraz da sosyoloji okumalarını tavsiye ederim. Cevaba gerek olmadığını düşünüyorum" dedi.