DEM Parti'den işçilerin yaşadığı sorunlar için TBMM'de araştırma komisyonu kurma önergesi

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle işçilerin yaşadığı sorunların tespiti ve önleyici politikaların oluşturulması amacıyla Meclis bünyesinde araştırma komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.

Araştırma önergesinin gerekçesinde, sorunun sadece ücretlerin düşüklüğü değil, işçi sınıfının asgari ücrete ve asgari yaşama mahkum edilmesi olduğu ifade edilerek şöyle denildi:

"Enflasyon ve vergi sistemi birlikte işçinin gelirini eritmekte; işçi, kazandığını daha eline geçmeden kaybetmektedir. Kayıt dışı çalışma, işçilerin, sigorta, emeklilik ve sağlık gibi en temel haklardan mahrum kalmasına yol açmaktadır. Özellikle küçük işletmelerde, tarımda ve geçici işlerde çalışanlar bu durumla daha sık karşılaşmakta; kayıt dışı ve güvencesiz çalışan işçiler, iş kazası veya hastalık durumunda tamamen korumasız kalmaktadır.

''İLK ÜÇ AYDA İSE 420 İŞÇİ HAYATINI İŞ CİNAYETLERİNDE KAYBETTİ''

Birçok işçi, kısa süreli sözleşmelerle, taşeron sisteminde veya esnek çalışma modelleriyle istihdam edilmektedir. Bu durum, işçilerin geleceğe dair plan yapmasını zorlaştırmakta; işten çıkarılma korkusu ve geleceksizlik, çalışanların haklarını talep etmesini engellemektedir. Türkiye’de haftalık çalışma süreleri birçok sektörde fiilen yasal sınırların üzerine çıkmaktadır. Fazla mesai çoğu zaman zorunlu hale gelirken, bu emeğin karşılığı tam olarak ödenmemektedir. Uzun çalışma saatleri hem fiziksel hem de psikolojik yıpranmaya yol açmaktadır. İş güvenliği önlemlerinin yetersizliği, yukarıda sayılan güvencesiz çalışma koşulları, denetimsizlik ve cezasızlık politikaları ciddi kazalara ve ölümlere neden olmaktadır. Özellikle inşaat, madencilik ve sanayi sektörlerinde iş cinayetleri sık görülmektedir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre, 2025 yılında en az 2 bin 105 işçi; 2026’nın ilk üç ayında ise 420 işçi hayatını iş cinayetlerinde kaybetmiştir.

''GREV YAPMA HAKKI KULLANILAMIYOR''

Sendikal faaliyetlere ilişkin, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ürünü olan yasaklar hâlen korunmaktadır. 2012 yılında büyük iddialarla çıkarılan 6356 sayılı yasa da işçilerin sendikalaşmasının önünü açmak bir yana, 2821 ve 2822 sayılı eski sendikal yasalarda var olan temel zihniyeti sürdürmeye devam etmiştir. Sendikalaşma hakkı, sendika seçme özgürlüğü ile grev ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkı hâlen etkin biçimde kullanılamamaktadır. İş güvencesi hükümlerinin yetersiz olması nedeniyle sendikalara üye olan işçiler baskı ve işten çıkarma uygulamalarıyla karşı karşıya kalmakta; sendikalaşabilen işçiler de toplu iş sözleşmesi hakkını kullanamamaktadır. Yukarıda sayılan tüm nedenlerle, 1 Mayıs’a giderken, işçilerin yaşadığı sorunların tespit edilmesi ve önleyici politikaların oluşturulması amacıyla Meclis bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulması elzemdir."