DEM Parti'den istifa eden meclis üyeleri, kararlarını geri çekti

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Partili belediye meclisi üyeleri Abdullah Akbalık, Muzaffer Akçan, Adil Turgut, Murat Ray Encümen, Mehmet Garip Cızzak, İbrahim Halil Toprak ve Mehmet Ali Demir partilerinden istifa ettiklerini duyurmuştu. Meclis üyeleri, ortak bir açıklama yaparak partilerinden istifa ettiklerini ve bundan sonra bağımsız olarak siyasete devam edeceklerini belirtmişti.

Bugün ise meclis üyeleri, istifalarını geri çektiklerini açıkladı. Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş’a yönelik şikayetlerini dile getirerek istifa eden meclis üyeleri, yaptıkları yeni bir açıklama ile özür dileyip istifalarını geri çekti.

Meclis üyelerinin ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“02.03.2026 tarihinde Hilvan Meclis Üyeleri olarak basına ve kamuoyuna yönelik yapmış olduğumuz DEM Parti Hilvan Parti Meclis Üyeliğinden istifa ettiğimizi açıklama hakkında; Kendi iç sorunlarımızı tüketmeden kamuoyuna yapmış olduğumuz açıklamadan ötürü başta Hilvan halkı olmak üzere partimizden özür diliyoruz.

Parti hukukumuz çerçevesinde partimizin kendimizi hatalı ve eksik pratiğimizin ele alınmasını ve bu çerçevede partimizin halkımızda alacağı her türlü karara saygılı olacağımızı ve irademizi parti adaletine teslim ettiğimizi belirtmek isteriz.

Açıklamada yer alan, maksadı aşan suçlayıcı ifadelerimizden ötürü derin bir üzüntü içerisinde olduğumuzu paylaşmak isteriz. Yaşana sorun ve sıkıntıları kendi parti mekanizmamız içerisinde tüketeceğimizin sözünü halkımız ve partimize ifade ediyoruz.”