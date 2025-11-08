DEM Parti’den Kocaeli'deki yangınla ilgili açıklama: Bu ölümler kader değil kâr hırsının sonucudur

DEM Parti, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir depoda çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Partiden yapılan paylaşımda, "Kocaeli Dilovası’nda bir parfüm deposunda çıkan yangında 6 yurttaşımızın yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

İş cinayetlerinin denetimsizlik ve güvencesizlikten kaynaklandığı vurgulanan açıklamada, "Her güne yeni bir iş kazası haberiyle uyanıyoruz. Oysa biliyoruz ki bu ölümler kader değil; denetimsizliğin, güvencesizliğin ve kâr hırsının sonucudur. Sermayenin birikimi işçilerin canı pahasına sağlanırken, emekçilerin yaşam hakkı her gün biraz daha değersizleştirilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Bu faciada sorumluluğu bulunanlar derhal açığa çıkarılmalı; ihmali olan herkes hukuk önünde hesap vermelidir" denilerek, benzer olayların yaşanmaması için işçi sağlığı ve iş güvenliğini önceleyen politikaların acilen hayata geçirilmesi çağrısı yapıldı.