DEM Parti’den Öcalan çağrısı tartışma yarattı, İYİ Parti sert tepki gösterdi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın “Komisyon önemlidir, değerlidir ama komisyon lafla değil icraatla konuşmalıdır. Artık komisyonun icraatları toplumda konuşulmalıdır. Komisyon barışı inşa etmelidir. Komisyon Sayın Öcalan’la bir an önce görüşmelidir. Sayın Öcalan’ın bu süreç hakkındaki görüşlerini alarak toplumla paylaşmalıdır. Komisyonun Sayın Öcalan ile görüşmesi Türkiye’nin hayrınadır” sözleri siyasette yeni bir tartışma açtı.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, “Türk devleti PKK’ya teslim olmuş durumda. PKK ne isterse onu yapıyorlar. Öcalan’ı muhatap alan kim olursa olsun, Öcalan’dan farkı yoktur. İster komisyon olsun, ister Meclis başkanı olsun, ister milletvekilleri olsun. Öcalan’la kim görüşecekse Öcalan kadar hain, Öcalan kadar katildir” tepkisini gösterdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada terör örgütü PKK’nin elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da gerçekleşen görüşmelerin 25 Temmuz’dan beri azaldığını öne sürdü. Bakırhan, “Böyle mi bu sürece sahip çıkıyorsunuz? Bir ay aç, bir ay kapat. Bu, barış sürecine hizmet etmiyor” dedi.

Meclis’teki “açılım” komisyonuna işaret eden Bakırhan, “Komisyon önemlidir, değerlidir ama komisyon lafla değil icraatla konuşmalıdır. Artık komisyonun icraatları toplumda konuşulmalıdır. Komisyon barışı inşa etmelidir. Komisyon Sayın Öcalan’la bir an önce görüşmelidir. Sayın Öcalan’ın bu süreç hakkındaki görüşlerini alarak toplumla paylaşmalıdır. Komisyonun Sayın Öcalan ile görüşmesi Türkiye’nin hayrınadır” ifadelerini kullandı. Söz konusu ifadeler kamuoyunun tepkisine yol açarken, Cumhuriyet’e konuşan İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş da “Türk devleti PKK’ya teslim olmuş durumda. PKK ne isterse onu yapıyorlar” açıklamasını yaptı.

‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN BİTTİĞİ ANDIR’

Karakaş, “Bu ülkenin bir defa ulus devlet anlayışını, yapısını tehdit eden çok tehlikeli talepler var. Bunları karşılayıp karşılamamanın ötesinde bir adi alçak terörist başını bu komisyon muhatap alıp da dinleyecekse bu ülke bitmiş demektir. Devletlerin gücü dışarıda, yurt dışında, dünya aranasındaki gücü tutarlılığıyla, yaptıklarıyla kıyaslanır. Eğer siz terörist başını devlet olarak muhatap alıp, halkın temsilcisi olarak seçilmiş milletvekillerini veya Meclis Başkanını onun ayağına gönderip de onu muhatap alıp, dinlerseniz bir defa Türkiye Cumhuriyeti devletinin hem yurt içinde hem yurt dışında bittiği andır. O yüzden bu komisyon bir ihanet komisyonudur ve buraya katılan tüm partiler de ihanet içerisindedir” dedi.

Komisyona yapılan yanlışa ortak olmamak için katılmadıklarını anımsatan Karakaş, “CHP’nin de derhal buradan ayrılması lazım. Sayın Erdoğan zaten Büyük Orta Doğu Projesi’nin eş başkanıydı. Bunu ilk iktidara geldiğinde kendi ifade etmişti. MHP’nin ne yapmaya çalıştığını anlamak mümkün değil. Ama bizim geçmişte ortaklık kurduğumuz, bu ihanet odaklarını değiştirmeyi düşündüğümüz CHP’nin bu komisyonda olması kabul edilebilir bir şey değil” ifadelerini kullandı.

‘TÜRK MİLLETİ BUNLARI SOPAYLA KOVALAR’

Karakaş, “Öcalan’ı muhatap alan kim olursa olsun, Öcalan’dan farkı yoktur. İster komisyon olsun, ister Meclis başkanı olsun, ister milletvekilleri olsun. Öcalan’la kim görüşecekse Öcalan kadar hain, Öcalan kadar katildir. Daha pazarlığın ifşası tam olarak ortaya çıkmadı. Bu ortaya çıktığında zaten Türk milleti bunları sopayla kovalar. Türk milletinin hassasiyetlerini bilmiyor bu insanlar. Bıçak kemiğe dayandığı zaman Türk milletinin yapamayacağı hiçbir şey yoktur” tepkisini gösterdi.

‘İHANET PROJESİNİ VATANDAŞA ANLATACAĞIZ’

İYİ Parti’nin 1-4 Eylül tarihleri arasında yapacağı yurt gezilerini anımsatan Karakaş şunları kaydetti:

“İYİ Parti olarak Türk milletinin, bu halkın temsilcileriyiz. Atatürk’ün kurduğu bu cumhuriyetin temel dinamiklerine zarar verecek hiçbir şey kabul etmeyiz. Biz tüm Türkiye’de bütün milletvekillerimiz, genel idare kurulu üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız, tüm arkadaşlarımız bütün Türkiye’de ziyaretlerde bulunacağız. Ben de Doğu illerine gideceğim. Burada bu ihanet projesini vatandaşa anlatacağız. Bundan sonraki süreçte de hem sokakta hem Meclis’te hem mitinglerle halkı bilinçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Halk ambalajı sadece görüyor, içindeki zehiri görmüyor. Ama içindeki zehir ortaya çıktığında bu halk bunu yemeyecektir.

Önemli olan halka içindeki zehiri göstermek.”