DEM Parti'den Selçuk Mızraklı kararına tepki: Hukuk ve demokrasi açısından gayri meşru olarak ilan ediyoruz

DEM Parti, önceki dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın denetimli serbestlik kapsamında tahliye talebinin reddedilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Partinin açıklamasında, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu’nun Mızraklı’nın tahliyesine, "Kurumumuzda bulunduğu süre içerisinde terör örgütünden ayrıldığına dair bir beyanı bulunmadı" gerekçesiyle ret yanıtı verdiği belirtildi. DEM Parti, karara tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:

"Selçuk Mızraklı’nın siyasi görüşü bellidir: Barış ve demokrasi için mücadele eden ve yıllarca bunun bedelini rehin tutularak ödeyen bir siyasetçidir. Mızraklı’nın beyanının ne olması gerektiğine bu kurul kesinlikle karar veremez. Keyfi ve hukuksuz bir şekilde verilen bu ret gerekçesini kabul etmiyoruz. İdeolojik saiklerle hareket eden bu kurul, yetkilerini aşarak siyasi tutsakları keyfi ve intikamcı bir şekilde cezaevinde tutmaya devam etmektedir. Barış ve Demokratik Toplum Sürecini adeta sabote etmeye çalışan bu kurulun kendisini ve aldığı kararı hukuk ve demokrasi açısından gayri meşru olarak ilan ediyoruz. Selçuk Mızraklı ve tüm siyasi tutsaklar derhal özgürlüklerine kavuşmalıdır."