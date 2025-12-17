DEM Parti, Diyarbakır’da 'Öcalan’a özgürlük' mitingi düzenleyecek

DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Toplum Platformu, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’a özgürlük talebiyle 4 Ocak Pazar günü Diyarbakır’da miting düzenleyecek.
Merkez Sur ilçesindeki Cemil Paşa Konağı’nda mitinge ilişkin yapılan basın toplantısına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili milletvekilleri ve belediye eş başkanları katıldı.
DEM Parti Gençlik Meclisi Üyesi Reşo Kurtalan’ın okuduğu açıklamada, mitinge katılım çağrısı yapıldı.