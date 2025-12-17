Cumhuriyet Gazetesi Logo
DEM Parti, Diyarbakır’da 'Öcalan’a özgürlük' mitingi düzenleyecek

DEM Parti, Diyarbakır’da 'Öcalan’a özgürlük' mitingi düzenleyecek

17.12.2025 13:59:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
DEM Parti, Diyarbakır’da 'Öcalan’a özgürlük' mitingi düzenleyecek

DEM Parti öncülüğünde terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’a özgürlük talebiyle 4 Ocak'ta Diyarbakır’da miting düzenlenecek.

DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Toplum Platformu, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’a özgürlük talebiyle 4 Ocak Pazar günü Diyarbakır’da miting düzenleyecek.

Merkez Sur ilçesindeki Cemil Paşa Konağı’nda mitinge ilişkin yapılan basın toplantısına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili milletvekilleri ve belediye eş başkanları katıldı.

DEM Parti Gençlik Meclisi Üyesi Reşo Kurtalan’ın okuduğu açıklamada, mitinge katılım çağrısı yapıldı.

İlgili Konular: #Abdullah Öcalan #pkk #Dem Parti