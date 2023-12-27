DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Bahçeli'ye yanıt

Yayınlanma: 27.12.2023 - 11:29

Güncelleme: 27.12.2023 - 11:30

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) 57 milletvekilinin maaşlarının kesilmesi gerektiğini söyledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımı derhal kesilsin" dedi.

Bahçeli'nin söz konusu açıklamalarına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan yanıt geldi.

Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Bahçeli efendiye sesleniyorum. Sizin karşınızda foncular, dolandırıcılar yok. Sizin karşınızda bu lafları duyunca korkacak bilinç yoksunu bir parti yok. Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan'ı ve miletvekillerimizi pespaye bir dille edilen tehditi kendilerine iade ediyoruz.

Cürmünüz kadar yer yakarsınız, haddinizi bileceksiniz. Bahçeli'nin konuşmalarından kin nefret ve küfürü çıakrın. Geriye bir şey kalır mı?

Bizi Meclis'e leylekler getirmedi, bizi halk getirdi.

Bahçeli'nin dilinin tarihin en kirli çöp sepetinde yer alacağından şüphemiz yoktur."