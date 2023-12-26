Son dakika... DEM Parti'den MHP lideri Bahçeli'ye yanıt!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 15:33

Güncelleme: 26.12.2023 - 15:38

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) 57 milletvekilinin maaşlarının kesilmesi gerektiğini söyledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımı derhal kesilsin" dedi.

Bahçeli'nin söz konusu açıklamalarına, DEM Parti'de yanıt geldi.

Partinin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Partimize ve Eş Genel Başkanımıza hakaret eden Devlet Bahçeli'ye cevabımızdır. Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir. Gençlerin ölümünü durdurmak için harekete geçmek yerine, hamaset ile ölümleri kutsayan ve çatışmanın devam etmesini isteyen sizsiniz. Çetelerle kol kola girenlerin, sırça köşklerinde yaşayanların gencecik insanların ölümünü izlediği bugünlerde; barışı cesaret ve haysiyetle savunmanın günüdür. Telaffuzunu bile kendimize yakıştırmadığımız o hakaretleri misliyle kendisine iade ediyoruz."