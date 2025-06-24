DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile 23 Haziran Salı günü saat 14.00'te görüşecek. Temelli, yapılacak görüşmede pratikte yaşanan temel sorunların gündemlerinde olacağını belirterek "Pratik sorunlar hasta tutsaklar, Cezaevi İdare Gözlem Kurulundaki keyfi uygulamalar, cezaevlerinden gelen şikayetler. Çünkü gerçekten cezaevlerinde çok ciddi sorunlar var ve her geçen gün hem siyasi tutsaklar hem adli tutsaklardan inanılmaz talepler bize geliyor" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 23 Haziran Salı günü saat 14.00’te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Adalet Bakanlığı'nda görüşme yapacağını açıkladı. Yapılacak görüşmenin gündeminde Temelli, temel sorunlara dair konular olacağını belirterek "Yargı, hukuk meseleleri değil, pratik sorunlar önceliğimiz olacak. O pratik sorunlara dair bir görüşme yapacağız. Pratik sorunlar hasta tutsaklar, Cezaevi İdare Gözlem Kurulundaki keyfi uygulamalar, cezaevlerinden gelen şikayetler. Çünkü gerçekten cezaevlerinde çok ciddi sorunlar var ve her geçen gün hem siyasi tutsaklar hem adli tutsaklardan inanılmaz talepler bize geliyor. Bu sorunları dile getirmek istiyoruz, bir görüşmek istiyoruz. Geçen görüşmemizde yeterince bu konuları konuşamamıştık. Şimdi bu tür pratik sorunlara dair bir görüşme yapacağız" diye konuştu.

BAKANLIĞA ÖNERİLERDE BULUNULACAK

Adalet Bakanı Tunç'la bu sorunlara dair görüşmelerinde birtakım önerilerde bulanacaklarını söyleyen Temelli, bu görüşmelerin aynı zamanda istişareler olduğuna değinerek "Hem biz bu konudaki yaklaşımlarımızı dile getiriyoruz hem kendileri mevcut uygulamalara dair bilgi veriyor. Önemli olan bu aksaklıkların giderilmesi. Mevzuatın zaten olanak vermesine rağmen bu aksaklıkların yaşanması ayrı bir sorun. Dolayısıyla bu tür, bu çerçevede istişarelerde bulunuyoruz" dedi.

SORUNUN MECLİSLE İLGİSİ YOK

Temelli, yaşanan sorunların çözümünde TBMM'nin veya yasa yapmakla ilgisi olmamasına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bunun Meclis'le yasayla ilgisi yok. Pratikte yaşanan sorunlar var. Yani bunun için bir yasal düzenleme ya da bunun için bir Meclis'in yasa yapmasına gerek yok. Mevcut yasalar çerçevesinde yasaların nesnel, objektif, hakkaniyetle uygulanmamasından kaynaklanan pratik sorunlar var. Bunlar üzerinden görüşüyoruz. Yoksa Meclis'in kapanması, açılması, yasama faaliyetiyle ilgili değil. Bunu biliyorsunuz Yargı Paketi çerçevesinde zaten görüşmüştük. Onunla ilgili bir görüşmemiz olursa o ayrı bir randevu. Ama bu yaşadığımız pratik sorunlar esasında.”