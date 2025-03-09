DEM parti heyeti, Özgür Özel ile bir araya gelecek: 'Çekinceli tavır devam ediyor'

Yayınlanma: 09.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.03.2025 - 04:00

Bu kapsamda DEM Parti heyeti CHP genel merkezinde Özgür Özel ile bir araya gelecek. Yapılacak görüşmeye ilişkin konuşan CHP kurmayları, süreçle ilgili “çekinceli ama olumsuz olmayan” tavırlarını koruduğunu belirtiyor.

DEM Parti’nin süreçle ilgili Meclis’te bir komisyon kurulması önerisini de yorumlayan CHP kurmayları “Önerilen komisyon nasıl olacak, ne çerçevede çalışacak bunu görmek lazım. Ancak biz zaten sürecin başından beri Meclis’te işletilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu nedenle üzerimize düşeni yaparız. Burada önemli olan kurulacak komisyona herkesin gelebilmesi. Yani o komisyona şehit aileleri, gaziler, mağdurlar da davet edilmeli ve onların süreçle ilgili rızası alınmalı” diyor.

Ayrıca silah bırakma sürecinin de aydınlatılması gerektiğini vurgulayan partililer “Burada beklenen ne, samimice söylenmesi lazım. Biz bu iktidarla bir anayasa değişikliğinde yokuz. Onun dışında süreçle ilgili de söz ettiğimiz endişeler var” ifadelerini kullanıyor.