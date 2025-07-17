DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Kandıra Cezaevinde tutulan önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve Milletvekili Semra Güzel’i ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, yarın heyet Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret edecek.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Kandıra Cezaevinde tutulan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve milletvekili Semra Güzel’i ziyaret etti.

Barış ve Demokratik Toplum Sürecine ilişkin gelişmeler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, bundan sonra yapılacaklara ilişkin de Yüksekdağ ve Güzel’in önerileri alındı.

Oldukça moralli olan Yüksekdağ ve Güzel, cezaevlerindeki bütün politik tutsakların sürece tereddütsüz destek verdiğini ve bu sürecin başarıya ulaşmasının herkesin yararına olduğunu aktardı. Yüksekdağ ve Güzel herkese selam ve sevgilerini gönderdi.

Eş Genel Başkanlarımız yarın da Edirne’de Demirtaş ve Mızraklı’yı ziyaret edecek.”