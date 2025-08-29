DEM Parti heyetinden 'İmralı' açıklaması: 'Öcalan 3 kilit kavramı işaret etti'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti'nde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

Görüşme 4 saat sürdü. Heyetin açıklaması için bu sabah işaret edildi.

DEM PARTİ HEYETİNDEN "İMRALI" DÖNÜŞÜ AÇIKLAMA

Son olarak TBMM'de 'süreç' komisyonunun kurulmasının ardından ilk kez teröristbaşı Öcalan'la görüşen DEM Parti heyeti, İmralı dönüşü açıklama yaptı.

Heyet, görüşme hakkında "Üç saat kadar görüştük. Süreç ve gelinen nokta ele alındı. Öcalan, demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu, bu temelde sonuca ulaşabileceğini belirtti" dedi.

DEM Parti heyetinden yapılan açıklamanın devamı şu şekilde:

"28 Ağustos 2025 tarihinde İmralı’da Sayın Öcalan’la üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Öcalan son derece sağlıklı ve moralliydi.

Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin geçirdiği aşamalara ve gelinen noktaya dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Yaşadığımız sorunun özel bir cerrahi müdahaleyi gerektirecek derecede kangren olduğunu, süreci bu hassasiyetle yürüterek bugüne getirdiklerini ifade etti. “Amacımız, acılı bir sürecin sona erdirilmesi için elimizden geleni yapmaktı” dedi.

Demokratik toplumun, barışın ve entegrasyonun bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu, bu temelde sonuca ulaşılabileceğini belirtti. Bunun için bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yaptı.

Sayın Öcalan, tercihinin her zaman demokratik cumhuriyet ile demokratik toplum temelli bir entegrasyon olduğunu; bu stratejik hamlenin anlaşılmasının ve sahiplenilmesinin hepimize, tüm Türkiye’ye kazandıracağını belirtti. Bu tercihin, siyaset ve basın çevrelerinin bir kısmında basitleştirme ya da yok sayma gibi yaklaşımlarla ele alınmasının ise sürece zarar verdiğini belirtti. Halklar arasındaki ebedi dostluğa ve barışa olan büyük inancını da bir kez daha dile getirdi.

Selam ve saygılarımızla.

DEM Parti İmralı Heyeti

29 Ağustos 2025"