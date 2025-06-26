DEM Parti heyetinden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ziyaret

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

"ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA GELDİK"

Görüşme sonrası Pervin Buldan açıklamalarda bulundu.

Buldan, şunları kaydetti:

"Ziyaret bir nebze nezaket ziyareti. Sayın Başkan'ın yeni seçilmiş olması itibari ile bir 'hayırlı olsun' ziyareti. Ama aynı zamanda barış süreci ile ilgili gelinen aşamaları istişare etme, biraz tartışma ve hangi aşamalarda olduğuna dair görüş alışverişinde bulunduk. Oldukça olumlu ve pozitif geçen ziyaretimiz yaklaşık yarım saat sürdü.

Kurtulmuş'un gösterdiği ilgi ve alakanın önemli olduğunu düşünüyor ve teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde kendisi ile görüşmelerimiz daha sık olacağız. Çünkü süreç belirli bir aşamaya geldi. Bu aşamaların ne olduğuna dair önümüzdeki günlerde sizlerle tekrardan paylaşacağız ama önemli bir aşamaya geldiğini ifade etmek isterim."

"ÖCALAN İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Biz bu sürecin diyalog zemininde ve parlamento zemininde ilerlemesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. İki hafta içerisinde sayın Bahçeli'yi Özgür Özel'i ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğiz ve görüşmelerin sonunda İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştireceğiz."

KOBANİ DAVASI SORUSUNA YANIT VERDİ

Buldan, 13 ayın ardından Kobani davasında 32 bin 600 sayfalık gerekçeli kararın açıklanmasına ilişkin değerlendirmesine ilişkin soruyu ise şöyle cevapladı:

"Kobani davasında uzun süredir beklenen gerekçeli kararın yeni çıkmış olması ve çok uzun bir karar çıkması elbette ki Kobani davasının bir kez daha düşmüş olduğunu bizlere gösteriyor. Yaklaşık yedi buçuk yıldır arkadaşlarımız Kobani davasından dolayı tutuklu bulunuyorlar. Ancak çıkan rapor, çıkan gerekçeli karar çok manidar. Gerçekten içerisinde elle tutulur. Arkadaşlarımızı suçlayıcı ya da suç unsuru içerisinde gösteren hiçbir şey yok. Yedi buçuk yıldır arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde kalıyorlar. Başta Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş olmak üzere bütün arkadaşlarımızın bir an önce bu hukuksuzluğa son verilerek serbest kalması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum çünkü Kobani davasının gerekçeli kararına da baktığımız zaman düşmüştür ve yok hükümdedir."

Komisyonla ile ilgili de Mithat Sancar açıklamalarda bulundu. Sancar, "Bu sürecin toplumsal katılım ve destekle yükselerek devam etmesi, barış yolunda çok daha sağlam adımlarla yürünmesi için Meclis'in devreye girmesi gerektiği uzun süredir konuşuluyor ve bizim de isteğimiz buydu. Bu konuda atılacak en önemli adımın da Meclis'te bir komisyon oluşturulması gerektiği noktasında kamuoyunda ve siyasi partilerde de görüş birliği vardı" dedi.