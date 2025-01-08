DEM Parti heyetinin Selahattin Demirtaş'ı ziyaret tarihi belli oldu
DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmesinin ardından başlayan görüşme trafiği tamamlandı. Heyet 11 Ocak'ta da HDP’nin eski eş genel başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek.
DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaretinin ardından siyasi partilerle başlayan görüşme trafiğinde ilk aşama tamamlandı.
DEM Parti heyeti, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.
Siyasi parti liderleri ve yetkilileriyle bir araya gelen Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Partili heyet, 12 Ocak Pazar günü de Kandıra Cezaevi'nde tutulan Figen Yüksekdağ'a ziyarette bulunacak.
Heyetin daha sonra da yeniden İmralı Adası'na gidip cezaevinde bulunan Öcalan'la görüşmesi bekleniyor.
Etiketler: #Dem Parti #Adalet Bakanlığı #Selahattin Demirtaş
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