DEM Parti İmralı heyeti, Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ediyor

Yayınlanma: 11.01.2025 - 13:45

Güncelleme: 11.01.2025 - 13:51

DEM Partili milletvekilleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ile Ahmet Türk'ten oluşan heyet, Edirne F Tipi Cezaevi'nde eski HDP Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ediyor.

Heyet, Demirtaş ile görüşmek üzere saat 13.15 sıralarında cezaevine giriş yaptı. Bir araçla cezaevine giren heyet, gazetecilere açıklama yapmadı.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, heyet olarak Meclis'teki siyasi partileri ziyaretleri sırasında "Bu sürecin sonunda Selahattin Bey'i de ziyaret edeceğiz kapsamlı açıklamayı ondan sonra yapacağız" demişti.

Heyet yarın da Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan önceki dönem HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ile bir görüşme yapacak.