DEM Parti İmralı Heyeti ve CHP görüşmesi başladı

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreçte hareketli günler yaşanıyor.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti'nin siyasi parti ziyaretleri de devam ediyor.
GÖRÜŞME BAŞLADI
Heyet üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol saat 12.00’de CHP Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmeye başladı.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, heyeti Genel Merkez önünde karşıladı.
Heyetin CHP'ye geçen hafta başında yapmayı planladığı görüşme Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ölümü nedeniyle ertelenmişti.
EMEP'İ DE ZİYARET EDECEKLER
Heyet, CHP ziyaretinin ardından Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi'nde, EMEP heyetiyle de görüşecek. Görüşme saat 16:00'da gerçekleşecek.