Dem Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Çepni kim? Murat Çepni kaç yaşında?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti İstanbul adayı da belli oldu. Murat Çepni Dem Parti İstanbul Belediye Başkan adayı oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 15:34
Dem Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Çepni kim? Murat Çepni kaç yaşında?
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DEM Parti İstanbul Belediye başkan adayı belli oldu. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bugün yaptığı basın açıklamasında il ve ilçe adaylarını açıkladı. Murat Çepni  Dem Parti İstanbul Belediye Başkan adayı oldu.

MURAT ÇEPNİ KİMDİR?

Lise mezunudur. Tutuklanıp ceza evine gönderilmesi nedeniyle üniversite öğrenimi yarım kalmıştır. 2010 yılından beri aktif siyasetle uğraşmaktadır. 2010-2016 yılları arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyeliği ve yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. 2016 yılından beri de Halkların Demokratik Partisinde PM Üyeliği ve Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle MYK Üyeliği görevlerinde bulunmaktadır.

 


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