Dem Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Çepni kim? Murat Çepni kaç yaşında?

Yayınlanma: 09.02.2024 - 15:34

Güncelleme: 09.02.2024 - 15:35

DEM Parti İstanbul Belediye başkan adayı belli oldu. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bugün yaptığı basın açıklamasında il ve ilçe adaylarını açıkladı. Murat Çepni Dem Parti İstanbul Belediye Başkan adayı oldu.

MURAT ÇEPNİ KİMDİR?

Lise mezunudur. Tutuklanıp ceza evine gönderilmesi nedeniyle üniversite öğrenimi yarım kalmıştır. 2010 yılından beri aktif siyasetle uğraşmaktadır. 2010-2016 yılları arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyeliği ve yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. 2016 yılından beri de Halkların Demokratik Partisinde PM Üyeliği ve Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle MYK Üyeliği görevlerinde bulunmaktadır.