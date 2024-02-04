Yayınlanma: 04.02.2024 - 10:48

Güncelleme: 04.02.2024 - 10:48

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul’dan aday çıkarıp çıkarmayacağı merak ediliyor. Bolu’da Veli Saçılık’ın adaylığı kesinleşti, Antalya’da ise Kemal Bülbül’ün ismi öne çıktı. Peki, DEM Parti İstanbul'dan aday çıkaracak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak?

DEM PARTİ İSTANBUL'DAN ADAY ÇIKARACAK MI?

DEM Parti MYK, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı. Partinin İstanbul’dan aday çıkarıp çıkarmayacağı dün MYK’nın gündemindeydi.

Toplantıdan çıkan karara göre DEM Parti İstanbul’da aday çıkaracak. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için yarışacak isimler henüz belli değil.

Bolu Büyükşehir Belediyesi için Veli Saçılık’ın yarışacağı kesinleşti.

Aday çıkarılacak iller arasında Antalya da yer aldı. Antalya Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığı için Kemal Bülbül’ün adı öne çıktı.

Edinilen bilgiye göre Ayşegül Doğan, 4 Şubat saat 14:00’te basın toplantısı düzenleyecek ve birçok kentte yarışacak adayların isimlerini açıklayacak.