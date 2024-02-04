DEM Parti İstanbul'dan aday çıkaracak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı. Yurttaşlar, DEM Parti'nin aday çıkarıp çıkarmayacağını merak etti. Peki, DEM Parti İstanbul'dan aday çıkaracak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 10:48
DEM Parti İstanbul'dan aday çıkaracak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak?
Abone Ol google-news

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul’dan aday çıkarıp çıkarmayacağı merak ediliyor. Bolu’da Veli Saçılık’ın adaylığı kesinleşti, Antalya’da ise Kemal Bülbül’ün ismi öne çıktı. Peki, DEM Parti İstanbul'dan aday çıkaracak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak?

DEM PARTİ İSTANBUL'DAN ADAY ÇIKARACAK MI?

DEM Parti MYK, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı. Partinin İstanbul’dan aday çıkarıp çıkarmayacağı dün MYK’nın gündemindeydi.

Toplantıdan çıkan karara göre DEM Parti İstanbul’da aday çıkaracak. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için yarışacak isimler henüz belli değil.

Bolu Büyükşehir Belediyesi için Veli Saçılık’ın yarışacağı kesinleşti.

Aday çıkarılacak iller arasında Antalya da yer aldı. Antalya Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığı için Kemal Bülbül’ün adı öne çıktı.

Edinilen bilgiye göre Ayşegül Doğan, 4 Şubat saat 14:00’te basın toplantısı düzenleyecek ve birçok kentte yarışacak adayların isimlerini açıklayacak.


Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi haberleri Dem Parti haberleri Başak Demirtaş haberleri

İlgili Haberler

Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş kaç yaşında? Başak Demirtaş ne iş yapıyor? Başak Demirtaş yerel seçimlerde aday mı?

Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş kaç yaşında? Başak Demirtaş ne iş yapıyor? Başak Demirtaş yerel seçimlerde aday mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon