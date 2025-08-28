DEM Parti Kars İl Eş Başkanı Arzu Savaş Derman savcılığa ifade verecek

DEM Parti Kars İl Eş Başkanı Arzu Savaş Derman'a tatil dönüşü memleketi Kars’a dönmek için uçağa binmek üzere Mersin Havalimanına geldiğinde hakkında gözaltı kararı bulunduğu tebliğ edildi.

Arzu Savaş Derman daha sonra Kars’taki avukatları ile görüştü. Avukatları ile yapılan görüşme sonrası Arzu Savaş Derman’a 2 gün izin alındı.

Derman’ın bugün aynı uçakla Kars’a geleceği ve yarın savcılığa ifade vereceği öğrenildi.

Öte yandan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Kars Belediye Başkan adayı da olan DEM Parti Kars İl Eş Başkanı Arzu Savaş Derman’ın, DEM Partili Kağızman İlçe Belediyesine 25 Şubat 2025 tarihinde kayyum atanmasının ardından yaptığı açıklamalarda, sarf ettiği sözler nedeniyle ifadesinin alınacağı öğrenildi.