DEM Parti, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le bayramlaşmayacak

DEM Parti, mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla yeniden CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı.

Partinin bayramlaşma programına CHP dahil edilmedi. Bununla birlikte partinin Özel'in heyeti ile de bayramlaşmayacağı öğrenildi.

Partiden yapılan açıklamada, "Partimiz, bayramın ikinci günü (28 Mayıs Perşembe) partiler arası bayramlaşma programı kapsamında ziyaretler gerçekleştirecektir. Eş Genel Başkan Yardımcımız Mahfuz Güleryüz, Diyarbakır Milletvekilimiz Adalet Kaya ve Parti Meclisi Üyemiz Zeyno Bayramoğlu’ndan oluşan heyetimiz siyasi partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacaktır. Genel Merkezimizi (BALGAT) ziyaret edecek olan heyetler ise, Eş Genel Başkan Yardımcımız Hatice Betül Çelebi, Van Milletvekilimiz Zülküf Uçar ve Parti Meclisi Üyemiz Nuray Özdoğan tarafından karşılanacaktır." ifadeleri yer aldı.

DEM Parti'nin bayramlaşma programı şöyle:

09:25-09:40 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

10.15-10.30 Gelecek Partisi

11:00-11:15 Doğru Yol Partisi (DYP)

12:05-12:20 Yeniden Refah Partisi

12.30-12-45 Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ)

13.30-13.45 Saadet Partisi

14:00-14:15 Anavatan Partisi

DEM ÖZEL'E DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

DEM Parti, butlan kararının ardından CHP lideri Özgür Özel'e desteğini açıklamıştı. DEM Parti Eş Genel Başkanı dün Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret eden ilk parti oldu.

Özel'e açık desteğini bildiren DEM Parti'nin Kılıçdaroğlu'na ilişkin bayramlaşma konusundaki kararı belirsizliğini koruyordu.

Öte yandan Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı alan parti sayısı DEM Parti'nin kararıyla dörde yükseldi.