DEM Parti’nin açılım komisyonunda dinlenmesini istediği kurum, örgüt ve isimleri belli oldu

DEM Parti’nin açılım komisyonunda KCK/PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın üstelenen Asrın Hukuk Bürosu’nun dinlenmesini isterken, Öcalan’ın avukatları aracılığıyla komisyona fikir ve önerilerini sunabileceği iddia edildi. Bununla birlikte DEM Parti, Öcalan’ın ilk çözüm sürecinde sekretaryasında bulunan ve geçen ay tahliye edilen PKK’li terörist Veysi Aktaş’ın da dinlenmesini istedi. Parti bunların yanı sıra terör örgütünün güdümünde olan kadın dernekleri ve ekolojik hareketlerini de önerdi.

2. Çözüm Süreci kapsamında Meclis’te kurulan “ Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” adlı açılım komisyonunda dinlenmesi için partiler örgüt, dernek ve isim önerilerinde bulunuyor. Bu kapsamda DEM Parti de komisyonda dinlenmek üzere birçok örgüt, kuruluş ve isim önerisinde bulundu.

ÖCALAN AVUKATLARI ARACILIĞIYLA KOMİSYONA FİKİRLERİNİ SUNABİLİR

DEM Parti’nin söz konusu listesinde Türkiye Barolar Birliği (TBB), İstanbul Barosu ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği’nin (ÖHD) de aralarında bulunduğu 6 hukuk örgütlenmesi ismi yer aldı. Bu örgütler arasından KCK/PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan başta olmak üzere tutuklu bulunan PKK’li birçok ismin avukatlığını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu da yer alması dikkat çekti. DEM Partili kaynaklar; terörist elebaşısının Asrın Hukuk Bürosu üzerinden sürece ilişkin düşünce ve önerilerini komisyona aktarabileceğini, bu açıdan Asrın Hukuk Bürosu’nun komisyonda dinlenmesi önerisinin kabul edilmesini önemli bulduklarını dile getiriyor.

İMRALI’DAN TAHLİYE EDİLDİ, MECLİS’TE KONUŞMASI İÇİN ÖNERİLDİ

Liste kapsamında Meclis’te dinlenmesi önerilen “Akademisyenler, uzmanlar, hak savunucuları ve kanaat önderleri” başlığında 56 kişi de bulunuyor. Önerilen kişiler arasında ise terör elebaşısının terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin 9 Temmuz’da videolu olarak yayımladığı açıklamasında solunda bulunan, Öcalan’ın ilk çözüm sürecinde sekretaryasında bulunan ve geçen ay tahliye edilen PKK’li terörist Veysi Aktaş yer aldı. Aktaş’la birlikte eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak ve TSK’nin terör operasyonlarında “kimyasal silah kullandığını” iddiasıyla gündeme gelen eski Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da dikkat çeken isimlerden oldu.

EREN BÜLBÜL’ÜN ANNESİNİ DE ÖNERDİLER

Bu isimlerin yanı sıra; 8 yıl önce Trabzon’un Maçka İlçesi’nde PKK’lilerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, Kürt milliyetçisi düşünceleriyle tanınan ve 1992’de öldürülen yazar Musa Anter’in oğlu Dicle Anter ile 2007’de suikastla katledilen gazeteci Hrant Dink’in eşi Rakel Dink de dinlenmesi için DEM Parti’nin önerdiği isimler arasında yer aldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KADIN HAREKETLERİ DE ÖNERİLDİ

DEM Parti’nin listesinde kadın hakları örgütleri de yer aldı. Bu kapsamda; PKK/KCK terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren kadın yapılanması TJA’nın (Tevgera Jinen Azad-Özgür Kadınlar Hareketi) komisyonda dinlemesi istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Ocak 2024’te TJA’ya yönelik PKK/KCK eylemleri gerekçesiyle İstanbul, Diyarbakır ve Muş’ta operasyon düzenlemişti. Bunun yanı sıra terör örgütüne yakınlığı ile bilinen Star Kadın Derneği ile Rosa Kadın Derneği de önerilen kadın örgütlerinden oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EKOLOJİK HAREKETİ DE YER ALDI

DEM Parti’nin söz konusu listesinde “hak örgütleri” kapsamında 27 kuruluş da yer aldı. Bu kuruluşlar arasında; ilk çözüm/açılım sürecinin sonunda yaşanan hendek olayları sırasında “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiri yayımlayan Barış Akademisyenleri ile terör örgütüyle bağlantılı “Mezopotamya Ekolojik Hareketi” yer alması dikkat çekti.

ABD’NİN FONLADIĞI VAKIF DA LİSTEDE BULUNUYOR

Söz konusu öneri listesinde “Kürt dili ve kültürü temelli örgütlenmeler” başlığı ile anadilde eğitim için çalışmalarda bulunan 6 dernek ve vakıf da yer aldı. Bu kapsamda listede ilk çözüm sürecinde Kürtçe eğitim veren üniversite kurmak için girişimlerde bulunan; ardından ABD’nin sivil dış yardım ve kalkınma yardımını yönetmekle sorumlu kuruluşu olan “Uluslararası Kalkınma Ajansı”nın (USIAD) fonladığı ortaya çıkan “Mezopotamya Vakfı” bulunuyor.