DEM Parti'nin siyasi parti turu başlıyor: Program belli oldu

DEM Parti, siyasi partilerle tekrar görüşme turuna çıkıyor.

Heyet, DEVA Partisi, Saadet Partisi, CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek.

Terörsüz Türkiye "süreci" doğrultusunda, terör örgütünün kendisini feshetmesinin ardından, DEM Parti heyeti siyasi partileri ziyaret edecek.

HEYETTE KİMLER YER ALACAK?

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçtiğit ile Grup Başkanvekili Sezai Temelli heyette yer alan isimler oldu.

PROGRAM BELLİ OLDU

Buna göre DEM Parti heyeti bugün DEVA Partisi ve Saadet Partisi'ni, yarın da CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek.

NELER YAŞANDI?

22 Ekim tarihinde Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan İmralı Süreci kapsamında bundan tam 1 hafta önce PKK bir duyuru yayımladı ve örgütün Öcalan'ın çağrısı ile feshedildiğini, silahların artık bırakıldığı resmen açıkladı.

Duyurudan 6 gün sonra DEM Parti toplamda 5 olmak üzere fesih kararının ardından ilk defa dün İmralı'ya gitti.

Dün akşam saatlerinde İmralı'dan dönen heyet, Öcalan'ın şu mesajını duyurdu:

"Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor. Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz."