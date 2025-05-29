DEM Parti'nin TBMM Başkanvekili Pervin Buldan oldu

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından, DEM Parti'nin Meclis Başkanvekilinin kim olacağı merak konusuydu.
Gazeteci Hilal Köylü, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismin netleştiğini; bu ismin Van milletvekili Pervin Buldan olduğunu duyurdu.
Başkanvekilliği görevi için adı geçen isimler arasında Pervin Buldan ve Urfa Milletvekili Mithat Sancar öne çıkıyordu.
Buldan, 23 Kasım 2015 ve 11 Şubat 2018 tarihleri arasında da Barış ve Demokrasi Partisinin (BDP) TBMM Başkanvekilliği görevini üstlenmişti.