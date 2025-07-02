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DEM Parti: Öcalan ile görüşmek için Türkiye’ye 39 kişilik yabancı heyet geldi

DEM Parti: Öcalan ile görüşmek için Türkiye’ye 39 kişilik yabancı heyet geldi

2.07.2025 09:23:00
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Haber Merkezi
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DEM Parti: Öcalan ile görüşmek için Türkiye’ye 39 kişilik yabancı heyet geldi

Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek amacıyla Türkiye’ye gelen 39 kişilik yabancı heyet, İstanbul’da DEM Parti yöneticileriyle buluştu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'la tutuklu bulunduğu İmralı Cezaevi'nde görüşmek üzere Türkiye'ye gelen 39 kişilik yabancı bir heyetin temaslara başladığını açıkladı. 

Yapılan açıklamada, "Yarın (2 Temmuz) bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek ve ardından saat 12:00’de Taksim Hill Otel’de basın açıklaması yapacak" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Abdullah Öcalan ile görüşmek için Türkiye’ye gelen 39 kişilik yabancı heyet İstanbul’daki temaslarına başladı. Çok sayıda ülkeden siyasetçi, gazeteci ve aktivistin yer aldığı heyet İstanbul İl Örgütümüzü ziyaret etti.

Daha sonra Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, heyet üyeleriyle bir araya geldi. İstanbul’da gerçekleşen görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecine ilişkin bilgilendirme yapılırken, bölgesel ve güncel gelişmeler de değerlendirildi.

Heyet yarın bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek ve ardından saat 12:00’de Taksim Hill Otel’de basın açıklaması yapacak"

İlgili Konular: #Abdullah Öcalan #Dem Parti

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