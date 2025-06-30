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Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan, PKK hükümlüsünün cezasını kaldırdı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan, PKK hükümlüsünün cezasını kaldırdı

30.06.2025 09:16:00
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Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan, PKK hükümlüsünün cezasını kaldırdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 81 yaşındaki PKK hükümlüsü Kerim Boran'ın kalan cezası "sürekli hastalık ve kocama hali" nedeniyle kaldırıldı.

İki mahkumun kalan cezalarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Mahkumlardan birinin ise PKK hükümlüsü olması dikkat çekti. 

Buna göre, Anayasa'nın 104. maddesinin 16'ncı fıkrası uyarınca AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Nisan 2021 tarihinde mahkeme tarafından silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla yağmaya teşebbüs etme, yağma ve silahla tehdit gibi ağır suçlardan hükümlü Kerim Boran'ın kalan cezasını Adli Tıp Kurumunun raporu doğrultusunda sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırdı.

Erdoğan ayrıca, hakkında silahla tehdit, kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silah bulundurma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla silahla yağma, kumar oynanması için yer sağlama ve kasten öldürmeye teşebbüs gibi çok sayıda suçtan hakkında çeşitli sürelerde hapis ve para cezaları bulunan 54 yaşındaki Naci Kılıç'ın kalan cezasını da Adli Tıp Kurumunun sakatlık hali nedeniyle kaldırdı.


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